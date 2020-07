RICCAGIOIA, ROLFI: AVANTI CON RILANCIO DEL SITO, SARÀ POLO AGRITECH. ARRIVATE QUATTRO PROPOSTE, ORA PROGETTI ESECUTIVI

"Ora - ha detto l'assessore - siamo alla fase 2: quella dei progetti esecutivi e dei piani economici e finanziari, da presentare entro il 31 ottobre. Come modello gestionale abbiamo scelto la costituzione di una fondazione di scopo". "Entro fine anno - ha spiegato - Ersaf provvederà a effettuare tutte le attività di valutazione dei progetti esecutivi presentati e utili alla decisione di assegnazione del progetto. Quindi, entro febbraio 2021 intendiamo assegnare il progetto e partire con tutte le attività di start-up operative". "La sfida del futuro in agricoltura - ha sottolineato - è la sostenibilità, sia ambientale che economica, che si realizza solo con l'innovazione in tutti i campi. Dobbiamo e vogliamo accompagnare l'innovazione nelle aziende per renderle più competitive e in grado di essere in linea con le sfide che i consumatori chiedono in termini ambientali. Digitale, robotica, genetica e utilizzo sostenibile della chimica sono solo alcuni temi sui quali si concretizza l'agricoltura del futuro che deve vederci protagonisti".

