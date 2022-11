Riccardo Pastore è il primo direttore del Consorzio Pecorino Romano. Maoddi: “Un altro passo fondamentale per far crescere la nostra realtà”

E’ Riccardo Pastore, 59 anni, medico veterinario, veneto, il primo direttore del Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP. L’incarico gli è stato affidato al termine di una selezione in cui sono stati analizzati e valutati diversi curricula. Al nuovo direttore il compito di promuovere la cultura distintiva del prodotto e di proseguire e rafforzare la già intensa attività di tutela e valorizzazione anche internazionale.

Pastore ha concentrato il suo percorso professionale nell’industria alimentare, con funzioni commerciali verso mercati nazionali ed esteri, maturando due decenni di esperienza nel mondo della GDO, la grande distribuzione organizzata. Fra le esperienze professionali del neodirettore del Consorzio, spiccano la direzione generale di Cultiva OP a Taglio di Po (Rovigo) Società Leader nella produzione e commercializzazione di prodotti di I° e IV° gamma, la direzione della Treviso Mercati SpA / Nordest Mercati, la direzione del reparto acquisto carni dei gruppi Eurospin e Pam.

Maoddi: quella del direttore esigenza avvertita da tempo - “La scelta di inserire nei ruoli apicali del Consorzio la figura del direttore è seguita aun’esigenza da tempo avvertita e condivisa dal nostro consiglio d’amministrazione”, spiega il presidente Gianni Maoddi. “Negli ultimi anni la nostra realtà è cresciuta moltissimo, e dunque abbiamo deciso di dotarci, dopo 43 anni, di una figura ormai necessaria e presente in tutti i grandi Consorzi. Il nuovo direttore, a cui faccio i migliori auguri di buon lavoro, ha titoli ed esperienze che riteniamo idonei alle nostre esigenze, sia quelle organizzative interne che quelle di affermazione e crescita all’esterno. Abbiamo grandi aspettative: l’obiettivo comune è ora certamente quello di rendere il Consorzio più moderno e dinamico, a vantaggio dell’intera filiera e di conseguenza dell’economia che genera”, conclude Maoddi.

Pastore: una sfida avvicente che sono pronto ad affrontare - “Ringrazio il Consorzio per la fiducia nei miei confronti, per me è un onore ricoprire, per primo, un ruolo così importante nella storia di un Consorzio che promuove e tutela un prodotto straordinario come il Pecorino Romano DOP, antichissimo e conosciuto in tutto il mondo”, dice Pastore. “In qualche modo si tratta di una tappa storica, che segna la strada comune che vogliamo percorrere: rafforzare il ruolo del Consorzio, potenziare il posizionamento del Pecorino Romano nei mercati, diversificandoli il più possibile, soddisfare le esigenze di tutte le componenti della filiera, rafforzare promozione e tutela del marchio. Sento tutto il peso di un incarico così importante, ma è una sfida avvincente che sono pronto ad affrontare e sono sicuro che, tutti insieme e ognuno per la sua parte, faremo un grande lavoro”, conclude il neodirettore Pastore.