Rigenerazione olivicola, Cia Salento: “Troppe aziende sono state escluse”

"Questa disparità di trattamento - dice Benedetto Accogli, presidente Cia Salento - non può favorire l'agognata rigenerazione del territorio salentino, in quanto molte aziende ne sono rimaste escluse. Un trattamento di cui non si conoscono i criteri e le motivazioni oggettive, in quanto l'avviso pubblicato dal Dajs non indicava precisi criteri di inserimento in un programma. In base a quale metodologia sono stati redatti i tre programmi nei quali sono confluite alcune aziende che otterranno il finanziamento ed altre, invece, resteranno escluse? Malgrado gli sforzi nel darci delle risposte si chiedono chiarimenti al Presidente del Distretto e alla struttura tecnica che ha redatto i programmi.

