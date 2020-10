Risaie allagate, Rolfi in sopralluogo chiederemo stato calamità, governo agisca rapidamente

"La Regione Lombardia sta procedendo

alla raccolta dei danni. Inoltreremo al Governo la richiesta di

stato di calamita'. Ma stavolta serve una risposta rapida dallo

Stato, che solitamente fornisce riscontro dopo almeno un anno,

quando lo fa, e spesso con cifre irrisorie. Qui i nostri

risicoltori non hanno tempo da perdere e meritano di avere il

ristoro completo dei danni". Lo ha detto l'assessore regionale

lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio

Rolfi, che questa mattina ha fatto un sopralluogo nelle risaie

di Palestro (PV). Nei giorni scorsi una forte ondata di maltempo

ha colpito questa zona, portando all'allagamento di diverse

risaie della Lomellina.

RACCOLTI SPAZZATI VIA IN POCHE ORE - "Sabato scorso - ha

ricordato Rolfi - in poche ore i risicoltori si sono visti

spazzare via dalla furia dell'acqua il loro raccolto. Lombardia

e Piemonte producono il 90% del riso italiano e il 50% del riso

europeo. Non lasceremo soli i nostri agricoltori. Sono gia' in

contatto con l'assessore Piemontese Marco Protopapa - ha

aggiunto Rolfi che al termine del sopralluogo si e' soffermato a

visionare anche i danni subiti dal ponte canale sul Canale

Cavour - per una azione istituzionale congiunta".

DANNI INGENTI, PROTOCOLLO SARA' ATTIVATO CON URGENZA - "I danni -

ha concluso l'assessore - sono ingenti e serve una procedura

rapida per ripulire una zona e sistemare una struttura che hanno

importanza strategica per l'approvvigionamento idrico dei campi

della Lomellina. Abbiamo un protocollo di intesa con il Piemonte

e intendiamo attivarlo subito per effettuare interventi

immediati".