Rolfi: 4 mln di euro a 69 aziende Lombardia per efficientare impianti irrigazione

La Regione Lombardia ha pubblicato questa mattina sul bollettino ufficiale le graduatorie del bando relativo agli incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione.

"La razionalizzazione dell'acqua e delle risorse è il tema del futuro per l'agricoltura lombarda. La Regione Lombardia vuole affrontarlo in maniera concreta, affiancando le imprese agricole nei processi di innovazione. Anticipare i tempi significa essere all’avanguardia nell’offerta commerciale e risparmiare anche sui costi di produzione. Per questo nel prossimo Piano di sviluppo rurale gli interventi sulle risorse idriche dovranno aumentare per stimolare l’innovazione e la sostenibilità coinvolgendo anche il sistema dei consorzi di bonifica" ha detto l’assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia.

La Regione ha infatti stanziato, nell’ambito del piano di sviluppo rurale, 4 milioni di euro per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione. "Abbiamo l'obiettivo - ha aggiunto l'assessore - di ridurre il fabbisogno e l'utilizzo di acqua per l'irrigazione. Questo è possibile grazie agli impianti di ultima generazione, con interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e di irrigazione".

Saranno finanziati interventi di riconversione del metodo irriguo dallo scorrimento superficiale alla subirrigazione e microirrigazione, pivot, rainger, rotoloni con irrigatori a lunga gittata. Sarà inoltre finanziata l'installazione di dispositivi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo e l'automatizzazione degli interventi irrigui. "I metodi tradizionali, come lo scorrimento, sono utili anche in chiave ecologica – ha precisato l’assessore - per ricaricare la falda e favorire lo sviluppo della biodiversità. È fondamentale comunque integrarli con tecnologie moderne per offrire un efficientamento migliore a livello aziendale anche per coniugare i metodi di irrigazione con la fertilizzazione localizzata e con moderne tecniche di coltivazione".

"Per combattere il problema della siccità - ha concluso il responsabile regionale dell'Agricoltura - la Regione ha istituito il Tavolo permanente di monitoraggio delle risorse idriche per l'agricoltura, stiamo realizzando la riconversione delle ex cave in bacini di accumulo dell'acqua piovana e ora distribuiamo risorse per razionalizzare i sistemi di irrigazione. Siamo in costante contatto con consorzi e associazioni di categoria per programmare altri interventi".

Il dettaglio dei fondi per provincia.

Bergamo: 11 aziende, 752.000 euro

Brescia: 13 aziende, 883.000 euro

Cremona: 14 aziende, 992.000 euro

Lodi: 11 aziende, 548.000 euro

Milano: 5 aziende, 165.000 euro

Mantova: 12 aziende, 470.000 euro

Pavia: 3 aziende, 97.000 euro