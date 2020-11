Saccani: verso matrimonio tra Mozzarella Dop e Pasta di Gragnano per un polo agroalimentare del Sud. Strategia d’insieme che esca da logiche settoriali

Due eccellenze del Sud uniscono le forze e diventano portavoce di un territorio dall'altissimo potenziale economico e culturale. Il Conzorzio della Mozzarella di Bufala Dop e il consorzio della Pasta di Gragnano Igp viaggiano insieme verso un nuovo orizzonte e una strategia comune. "Dopo una fase di corteggiamento reciproco siamo arrivati al fidanzamento, magari ci sposeremo", spiega ad AGRICOLAE il direttore generale del Consorzio della Mozzarella di Bufala Pier Maria Saccani. I due Consorzi di Tutela lanciano una web serie a puntate: un viaggio da Nord a Sud

nelle cucine degli chef per abbinare queste eccellenze alle varie tradizioni regionali. "Un segnale che testimonia che non siamo fermi in uno scenario complesso e in continuo movimento ed evoluzione", prosegue Saccani spiegando che "l'iniziativa si inserisce in un grande progetto che è un sogno: creare un grande polo dell'agroalimentare del Sud Italia. Un sogno che dovrebbe avere chi ci governa e che, ad ora, non sappiamo dove ci sta portando".

L'obiettivo è quello di unire le forze e creare attraverso la sinergia tra le due eccellenze del Sud: "un volano per il territorio - precisa ancora il Dg della Mozzarella Dop - che deve abbracciare anche altri settori come il turismo e la cultura. Occorre procedere verso lo sviluppo del futuro attraverso visione d'insieme che esca da strategie settoriali e divise per segmenti produttivi. Siamo tutti legati da un comune filo conduttore. Ogni comparto produttivo dipende da quello che lo precede e da quello che lo succede nel percorso di filiera", conclude.