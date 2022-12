Salvini: vino esempio del genio italiano, siamo al governo per fare sistema e velocizzare

Questo governo durerà cinque anni. Il problema non è la mancanza di fondi, é il fatto che i fondi non si spendono. Al mio ministero erano stati assegnati per il 2014-2020 20 miliardi di euro di cui sono stati impegnati 8 mld e spesi due » lo dice il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini nel corso della cena Uiv. « I fondi PNRR in teoria dovremmo spenderli e rendicontarli entro il 2026 quando un cantiere medio dura circa 5 anni. Se non si elimina la burocrazia le aziende non possono crescere.” prosegue Salvini.

“Il vino, per uno della Lega che ha l’autonomia dentro, rappresenta la biodiversità.” aggiunge. “Il vino uccide? Anche l’acqua uccide se bevuta troppo, il vino e l’esempio del nostro genio. Altri paesi sono stati più bravi di noi a fare sistema. Noi siamo qui per questo”.

Poi sulla serie Amazon che vede il ponte sullo stretto crollare perché fatto dalla mafia: “fatevelo fare, poi vedremo.”