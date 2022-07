SANA, Battistoni (Mipaaf): Evento importante per tutta la filiera agroalimentare, a livello nazionale e internazionale

“SANA, vista l’approvazione della legge sul biologico -e la prossima settimana avremo il tavolo tecnico per redigere le linee-guida del piano di azione- promette di essere un evento interessantissimo a livello nazionale e anche internazionale per tutta la filiera agroalimentare. Non vediamo l’ora che si possa tenere. Sana ci servirà per strutturare il futuro del #biologico in Italia e ribadirne l’importanza per il sistema agroalimentare nazionale e per l’export.”

Così Francesco Battistoni, sottosegretario Mipaaf, nel corso della conferenza stampa di presentazione di SANA, Salone internazionale del biologico e del naturale.