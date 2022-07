SANA, Calzolari (BolognaFiere): Sostenibilità non è moda, occorrono comportamenti più responsabili

“Visti i tempi attuali, mai come oggi sentiamo il peso della qualità delle materie prime. Dalla situazione internazionale a quella interna, dalla guerra alla siccità passando per il clima. Il nostro pianeta ci sta chiamando a intervenire. Ci sono temi, come la sostenibilità, che non possono essere trascurati o derubricati a una “moda”, ma sono grandi impegni da mettere a fuoco. Pensiamo alla grave siccità della pianura padana e al drammatico episodio della marmolada: il nostro pianeta ci sta sollecitando a comportamenti più responsabili, per questo i temi di SANA sono di grande attualità.

Sulle fiere? Devo dire che sono contento che siano riprese praticamente a pieno ritmo, anche se la pandemia non è totalmente alle spalle. SANA ha tutte le condizioni e i numeri per essere una manifestazione d’interesse, anche grazie a chi lavora all’interno e ai partner che ci collaborano”.

Così Gianpiero Calzolari (presidente BolognaFiere) nel corso della conferenza stampa di presentazione di SANA, 34° Salone Internazionale del Biologico e del Naturale.

La struttura del Salone

SANA, in questo 2022, avrà un aspetto ancor più B2B, anche perché sono attesi buyer internazionali da 40 Paesi da tutto il mondo. Lavoreremo anche sulla ristorazione collettiva e sulle mense scolastiche, sono due temi di grande sviluppo e interesse.

Inoltre durante lo svolgimento dell’evento ci saranno dei momenti dove verranno esaltate le qualità di tutto quello che è “Bio”, dalle colazioni agli aperitivi, per far conoscere ancor di più tutti gli aspetti legati a questo ambito.

Ma non solo: le aree di suddivisione di SANA saranno quelle del Food, del Life-Style “Green” e quello legato alla Cosmesi. Vi saranno tanti partner che torneranno e tanti partner che parteciperanno al Salone per la prima volta. Forte la presenza globale: espositori e buyer da Europa e Sudamerica, senza dimenticare l’Asia, con agenti presenti dalla Corea e non solo, un segnale che il mercato a tutti i livelli sta ripartendo.