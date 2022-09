Sana, Mammuccini (FederBio): Bio distretti, trasparenza e marchio Made in Italy bio aspetti prioritari

“La svolta nella transizione ecologica non riguarda solo la produzione, ma anche il modello di consumo e quello del mercato. Stagionalità, prossimità e lotta allo spreco sono parole che vanno tenute in conto e bisogna ragionare per cambiare le modalità di consumo."

Così Maria Grazia Mammuccini (FederBio) nel corso del convegno di apertura di Sana "Il biologico come strumento delle politiche europee e nazionali per un nuovo sistema agroalimentare"

"Bio distretti, trasparenza e marchio Made in Italy bio sono aspetti prioritari su cui lavorare. La politica ha fatto tanto per il bio, in Europa e in Italia. C'è una strategia, c'è una legge, c'è la dotazione finanziaria. Ma ci sono temi da considerare, come lo stanziamento effettivo dei fondi a livello regionale. Bisogna agire con cautela e attenzione sul piano strategico nazionale.”