SANATORIA, L’ABBATE, MIPAAF: DA INTERNI FANNO SAPERE CHE MIGRANTI SAREBBERO OPERATIVI NEI CAMPI A OTTOBRE, A FINE RACCOLTO. SI SVALUTA MERCATO LAVORO E SI AUMENTA CAPORALATO

"Una regolarizzazione tout-court di tutti gli immigrati irregoalri che sono in Italia non sarebbe utile a risolvere il problema della mancanza di manodopera in agricoltura per diversi motivi. Prima di tutto arrivererebbe in ritardo rispetto alle necessità, non prima di ottobre o novembre come mi viene confermato dal minisitero degli Interni". A dirlo ad AGRICOLAE è il sottosegretario Mipaaf Giuseppe L'Abbate, Cinque Stelle, in merito alla querelle nata sulla questione sanatoria migranti che ha visto un forte scontro interno al governo. "Infatti tra i tempi di pubblicazione del decreto, e quelli tecnici di passaggio alle procure - prosegue - si andrebbe ben oltre la tempisitca richiesta per far fronte alla mancanza di manodopera agricola che si è venuta a creare a causa dell'emergenza Coroanvirus".

Secondo il sottosegretario Mipaaf inoltre, l'eventuale regolarizzazione "produrrebbe l'effetto che una massa enorme di persone si riverserebbe sul mercato del lavoro agricolo portando, e questa è la preoccupazione anche sollevata dai sindacati, a una svalutazione del mercato del lavoro nei campi a danno degli attuali lavoratori".

Infatti, sostiene L'Abbate, "pur di ottenere il permesso di lavoro stagionale ci sarebbe una corsa al lavoro da cui avrebbe origine una concorrenza sleale che rischia di alimentare lo stesso caporalato che si vuole contrastare. Avremmo poi uno svuotamento dagli altri settori. Gli immigrati irregolari non lavorano tutti in agricoltura. Se la regolarizzazione viene effettuata solo in due settori produttivi come l'agricoltura e i lavori domestici, si lasciano settori come l'edilizia - che impiega molta manodopera - senza forza lavoro".

Infine, spiega ancora L'Abbate - "c'è da tenere conto che una regolarizzazione tout-court non risolve il problema dell'alloggio e del trasporto. Tra i primi motivi del caporalato stesso. Una regolarizzazione di tutti non solo non risolve il problema agricolo ma rischia di essere controproducente".

Poi il sottosegretario affonda: "non dobbiamo scordare che il problema è quello della manodopera agricola, non quello dell'immigrazione in questo momento. Capisco e sono certo che lo capiscono tutti, il valore etico della proposta ma va affrontato a parte e in questo momento rischia di essere inopportuno quando la filiera agricolta rischia di lasciare i raccolti a marcire nei campi".

Quello che si potrebbe fare invece, conclude, "è prendere gli immigrati che hanno avuto un permesso di soggiorno stagionale perché hanno già lavorato in agricoltura entrati con il decreto Flussi e che sono rimasti in Italia dopo che il permesso è scaduto". "Secondo i dati dei sindacati si tratta di 40 - 50mila persone. Lo Stato già li conose e sono già registrati e a questi si può prorogare il permesso stagionale. Si tratterebbe di un intervento snello e rapido a favore delle imprese agricole in sicurezza dato che sono già presenti dei data base dello Stato e delle procure".

-RIPRODUZIONE RISERVATA-