Scanavino chiede scusa e si giustifica: “un momento particolarmente delicato”. ASR: ora renda conto in trasparenza. Ma nessuna risposta su utilizzo soldi JpMorgan

Salve, restiamo ancora in attesa di sapere come sono state utilizzate da Cia le risorse donate dalla Fondazione JpMorgan essendo questo un tema di rilevanza sindacale. Nello specifico chiediamo ancora una volta: - se è vero che il sito prodotto dalla Gulliver su piattaforma preesistente ha avuto un costo di 50/60mila euro come a noi confermato - se è vero che 40 mila euro sono stati destinati a “agricoltura È Vita” al fine di fare formazione - nel caso le cifre coincidessero con le informazioni in nostro possesso, chiediamo infine come sono stati utilizzati i restanti 200mila euro circa dei 350mila donati da JpMorgan per fare un e-commerce (come dichiarato all’epoca) poi trasformato in un marketplace.

