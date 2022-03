Sciopero autotrasportatori, crisi si aggiunge a crisi. A rischio prodotti su scaffali e psicosi generale. Appello della filiera e dei mercati

"C'è molta preoccupazione per lo sciopero degli autotrasportatori. L'altro ieri è arrivata merce ma se si ferma la catena distributiva si rischia che vengano a mancare i prodotti sugli scaffali". Così ad AGRICOLAE il presidente di Italmercati Fabio Massimo Pallottini a fronte dello sciopero degli autotrasportatori che sembrerebbe essere ormai confermato.

"Lanciamo un appello come mercati italiani al governo perché venga trovata quanto prima una soluzione a una situazione che nonostante sia difficile impone uno sforzo straordinario", prosegue.

"A questo si aggiungono - spiega ancora Pallottini - tutte le criticità già precedentemente esistenti. E' necessario fare in modo che non si getti benzina sul fuoco con tutti i rischi di alimentare una psicosi generale".

“Le agitazioni previste per i prossimi giorni del settore trasporto su gomma, oltre ai disagi più generali connessi alla movimentazione delle merci, determinerà difficoltà ancora più incisive in ordine allo spostamento e alla consegna dei prodotti agricoli deperibili alla distribuzione, alla consegna dei mangimi agli allevamenti e all’attività quotidiana di raccolta del latte”.

Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, scrive al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in merito alla situazione che si prospetta dall’inizio della prossima settimana con il fermo trasporti e la manifestazione del settore, annunciata per il 19 marzo.

Il presidente di Confagricoltura chiede al ministro Lamorgese particolare attenzione al tema, con l’auspicio che il Viminale possa assicurare il regolare svolgimento delle attività, evitando un peggioramento della situazione.

Nei giorni scorsi Confagricoltura, insieme ad altre nove organizzazioni, aveva già sottoscritto un appello al Governo per manifestare la preoccupazione della filiera zootecnica in seguito all’annuncio delle agitazioni degli autotrasportatori.

“È necessario garantire la consegna dei prodotti alimentari per assicurare le forniture alla popolazione ed evitare speculazioni e scaffali vuoti in un momento di grandi tensioni per la filiera” È quanto chiedono Coldiretti, Filiera Italia, Unaproa, Assocarni, Unaprol ImpresapescaColdiretti e Aia nel comprendere le grandi difficoltà dell’autotrasporto “con una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini" secondo lo stesso ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

Si tratta di valori completamente fuori controllo che colpiscono anche le attività produttive dall’agricoltura alla pesca fino all’industria alimentare. Occorre intervenire per contenere i costi energetici delle attività produttive e distributive essenziali al Paese contrastando i fenomeni speculativi chiaramente in atto. Lo stop dell’autotrasporto che puo’ provocare danni incalcolabili alla filiera agroalimentare in un Paese come l’Italia dove l’85% delle merci viaggia su strada, mettendo a rischio i prodotti più deperibili, dall’ortofrutta al latte, dalla carne al pesce ma anche alimentando una pericolosa psicosi negli acquisti sugli scaffali dei supermercati è l’appello di Coldiretti, Filiera Italia, Unaproa, Assocarni, Unaprol, ImpresapescaColdiretti e Aia.

Una situazione che – concludono le associazioni della filiera – aggraverebbe le già rilevanti difficoltà della filiera agroalimentare costretta a far fronte a pesanti aumenti dei costi di produzione per le materie prime e l’energia con l’esplosione della guerra in Ucraina che sta ostacolando gli scambi commerciali in un Paese come l’Italia fortemente dipendente dall’estero.