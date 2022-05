Scomparsa Flaminia Ventura: il cordoglio di Massimiliano Giansanti e di Confagricoltura

“Ho appreso con tristezza della scomparsa di Flaminia Ventura ed esprimo profondo cordoglio a nome di Confagricoltura e mio personale”. Sono le parole di Massimiliano Giansanti, presidente dell'Organizzazione.

Imprenditrice agricola, associata alla nostra Organizzazione, abilitata alla professione di dottore agronomo, Flaminia Ventura ha ricoperto importanti incarichi in ambito pubblico e svolto una encomiabile attività accademica in Italia e in Europa.

“Economista di valore, europeista convinta – prosegue Giansanti - Flaminia è stata un punto di riferimento fondamentale per la nostra Organizzazione, soprattutto durante le fasi di riforma della politica agricola comune. Ha visto in anticipo quella che sarebbe stata l'evoluzione del nostro settore tra efficienza produttiva, legame con il territorio, protezione dell'ambiente e delle risorse naturali. La ricorderemo sempre per la sua passione per l'agricoltura, il suo equilibrio e la capacità di visione strategica”, conclude il presidente di Confagricoltura.