SCUOLA, VALLARDI AD AZZOLINA: SONO DISPOSTO A PORTARTI IN AZIENDE AGRICOLE PER FARTI CAPIRE QUANTO SI PUO IMPARARE DALLA TERRA. INCLUDERLE IN PERCORSO DIDATTICO

"Se la ministra Azzolina dice di portare i ragazzi al cinema e al teatro forse sarebbe il caso di portarli anche nelle aziende agricole dove si impara l'Abc della vita". Così ad AGRICOLAE il presidente della commissione Agricoltura del Senato Gianpaolo Vallardi in merito alle ultime dichiarazioni del ministro dell'Istruzione per gestire l'emergenza Covid nelle scuole. "In questo momento particolare - spiega Vallardi - le aziende agricole possono dare una mano importante dal punto di vista didattico. I ragazzi e i bambini non sanno neppure da dove esca il latte o da dove nascano i pulcini. Perché non pensare - a fronte del miliardo di euro stanziato - di dare qualcosa alle aziende agricole che si mettono a disposizione per far capire ai ragazzi come dal mondo agricolo parta tutto? Il settore Primario è 'primario' anche dal punto di vista educativo dato che dalla terra nasce tutto. Come dice De André, dal letame nascono i fiori, dai diamanti non nasce nulla. In questa fase secondo me - conclude il presidente Comagri di Palazzo Madama - le aziende agricole possono essere un ottima cassa di espansione dal punto di vista didattico".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK