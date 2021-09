Semestrale Bf Spa: valore rese agricole +12% grazie a innovazione e agricoltura precisione. Cresce Piattaforma con Ebitda +45,5%

L'Agricoltura di precisione e l'innovazione funzionano, e non solo per la sostenibilità ambientale ma anche per l'economia. Nella Semestrale di Bonifiche Ferraresi emerge che le rese agricole sono aumentate del 12 per cento grazie agli investimenti fatti per produrre di più in modo più sostenibile.

Cresce anche la Piattaforma Bf con il progetto industriale che registra un EBITDA, ovvero il margine operativo lordo con il quale si rappresenta un indicatore impiegato nell’ambito della valutazione aziendale e dei titoli azionari, che cresce del 45,5 per cento.

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021, che sarà resa disponibile nei termini di legge presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, nel sito della Società (www.bfspa.it, sezione Investor Relations – Relazioni Finanziarie) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina per cooptazione del Dott. Luca Di Corato quale nuovo amministratore, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Davide Colaccino, come già reso noto, in data 28 luglio 2020 con efficacia immediata.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato - sulla base della dichiarazione resa dal Dott. Luca Di Corato e delle informazioni a disposizione della Società - la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo al nuovo amministratore ai sensi dell’art. 17 dello Statuto.

Il curriculum vitae del nuovo amministratore - che sarà amministratore non esecutivo - è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società www.bfspa.it.

Per quanto a conoscenza della Società, il Dott. Luca Di Corato non possiede, alla data odierna, azioni di B.F. S.p.A.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2021

I risultati rilevati nel primo semestre 2021 confermano la capacità di tenuta del Gruppo BF in un contesto reso particolarmente difficile dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

La capacità di innovare e di diversificare, attraverso l’adozione di nuove iniziative di business, lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e di nuove tecnologie, e la crescita della dimensione aziendale, mediante la realizzazione di operazioni straordinarie, la creazione di partnership ed il rafforzamento del presidio delle filiere chiave, sono alla base della resilienza e della competitività che il Gruppo BF intende consolidare nel medio-lungo termine.

A causa del perdurare della pandemia, le soluzioni organizzative adottate nel corso del 2020, al fine di rispettare le misure di sicurezza sanitarie previste dai provvedimenti di volta in volta emanati dalle autorità competenti, sono state mantenute anche nel primo semestre 2021 e sono tuttora presenti presso le unità produttive del Gruppo BF, che hanno continuato ad operare senza interruzioni né flessioni.

La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021 si riferisce alla capogruppo BF e alle controllate Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (“Bonifiche Ferraresi”), S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A., B.F. Agro-Industriale s.r.l. e BF Agricola s.r.l. Società Agricola (“BF Agricola”), la società a favore della quale Bonifiche Ferraresi, come già reso noto, ha conferito, a partire dal 1° gennaio 2021, il ramo di azienda relativo alla gestione operativa delle tenute agricole, inclusivo di usufrutto ventennale sui terreni agricoli, con esclusione del ramo d’azienda operativo in Sardegna. BF Agricola è subentrata nell'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, nonché delle attività connesse consistenti nella trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e nell'attività agrituristica, nelle cinque tenute agricole site in Jolanda di Savoia, in Poggio Renatico, in Terre del Reno, in Cortona e Castiglione Fiorentino e in Massa Marittima, mentre Bonifiche Ferraresi è rimasta attiva nella gestione del patrimonio immobiliare, inclusivo della nuda proprietà dei terreni concessi in usufrutto a BF Agricola, e nella conduzione dell’attività agricola che non è stata oggetto di conferimento alla nuova società. A giugno 2021 l’intero capitale sociale di BF Agricola è stato trasferito da Bonifiche Ferraresi a BF.

Il valore della produzione si è attestato nel primo semestre 2021 a 46,1 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con il dato rilevato nel primo semestre 2020, pari a 46,3 milioni di Euro.

Aumentano i volumi riferiti al comparto agricolo e dei servizi all’agricoltura, a fronte di una contrazione nel comparto industriale/confezionato.

Nell’ambito di un andamento climatico non favorevole, il settore agricolo evidenzia nel primo semestre 2021 un incremento del valore della produzione (+12%) per effetto dell’incremento medio delle rese, ottenuto anche grazie all’utilizzo delle tecniche di agricoltura di precisione, e del positivo andamento dei prezzi di vendita. L’incremento dei prezzi di vendita, che sta caratterizzando il mercato delle principali commodities a partire dal mese di giugno 2021, è solo in parte riflesso nei valori rilevati nella relazione semestrale al 30 giugno 2021. Anche per il settore sementi si rileva un incremento del valore della produzione (+8%), dovuto principalmente all’attività di prestazione di servizi sviluppata grazie al know how acquisito e consolidato a fronte degli investimenti realizzati nella ricerca. Il settore zootecnico registra un trend sostanzialmente in linea con quello del primo semestre 2020.

Il valore della produzione rilevato nel primo semestre 2021 nel settore industriale/confezionato , inferiore rispetto al primo semestre 2020 (-31%), riflette il riposizionamento strategico e di mercato, con minore orientamento verso la private label (a più alta incidenza di fatturato) e maggiore concentrazione sul brand Le Stagioni d’Italia, nonché le dinamiche relative alle reti distributive nell’ambito delle scelte operate dal Gruppo BF industrialmente e commercialmente coerenti con obiettivi di efficientamento.

L’EBITDA passa da 4,7 milioni di Euro nel primo semestre 2020 a 6,8 milioni di Euro nel primo semestre 2021 (+45,5%) principalmente per effetto dell’integrazione delle partecipazioni acquisite nel corso del 2020 in CAI S.p.A. e Progetto Benessere Italia S.r.l. (1,6 milioni di Euro) e della valorizzazione di taluni asset immobiliari (1,7 milioni di Euro).

L’EBIT è pari a 2,1 milioni di Euro, rispetto a 1,1 milioni di Euro rilevato nel primo semestre 2020, dopo aver rilevato ammortamenti per 4,6 milioni di Euro, contro 3,6 milioni di Euro nello stesso periodo del 2020.

Il risultato della gestione finanziaria del primo semestre 2021, negativo per 0,7 milioni di Euro, in linea con lo stesso periodo del 2020, determina un risultato ante imposte pari a 1,4 milioni di Euro contro un risultato ante imposte del primo semestre 2020 pari a 0,4 milioni di Euro.

Il risultato netto è pari a 1,3 milioni di Euro contro un risultato netto di 1,8 milioni di Euro del primo semestre 2020, che comprendeva l’effetto economico positivo del rilascio di imposte differite passive ai sensi del D.L.104/2020, per circa 1,4 milioni di Euro.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2021 è sostanzialmente in linea con quello rilevato al 31 dicembre 2020.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Come già comunicato al mercato, nell’ottica dell’ulteriore sviluppo e crescita del gruppo nella filiera dell’agroalimentare, in data 21 luglio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’investimento da parte di BF nel Fondo Italiano Agritech & Food, fondo di investimento alternativo italiano mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali, costituito e gestito da Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A. (“FII SGR”). Il Fondo ha l’obiettivo di sostenere e sviluppare in modo organico e integrato il settore agritech & food, fornendo capitale per la crescita della filiera agroalimentare in un’ottica di medio-lungo periodo. BF, attraverso l’investimento nel Fondo, apporterà capitale, know-how e leadership, promuovendo il proprio ruolo di primario player nazionale nella filiera agroalimentare. L’investimento consiste nella sottoscrizione da parte di BF di quote del Fondo per un importo complessivo di Euro 120.000.000 (in una o più tranche sino a concorrenza di tale importo) subordinatamente al nulla osta di Consob all’avvio della commercializzazione del Fondo, il quale prevede che, in sede di prima raccolta, siano ottenuti impegni di sottoscrizione per almeno Euro 250.000.000.

In base al Regolamento del Fondo saranno previste alcune prerogative a favore di BF, in quanto cornerstone investor del Fondo, relativamente, ad esempio, alla composizione del Comitato Investimenti – ivi inclusi i Key Men – ed alla designazione della maggioranza dei componenti dell’Advisory Board.

In tutta questa prima parte dell’esercizio 2021, le società del Gruppo BF hanno continuato ad operare a pieno regime, nel rispetto delle disposizioni normative che si sono susseguite con riferimento all’emergenza sanitaria.

Le evoluzioni nonché gli effetti di eventuali circostanze straordinarie, che potrebbero creare nel prossimo futuro un contesto di generale incertezza ed avere ripercussioni anche sulle attività del Gruppo BF, non risultano allo stato prevedibili ma saranno oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio