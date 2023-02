Sanremo, Serpillo (Uci): Parlamento intervenga contro denigrazione di chi lavora la terra e garantisce cibo in tavola

“Il Parlamento intervenga rapidamente per difendere chi lavora la terra da frasi denigratorie che sono arrivate dal palco dell’Ariston”.

Il presidente Uci Mario Serpillo chiede ai parlamentari della commissione Agricoltura di Camera e Senato di prendere posizione e chiedere chiarimenti per quanto detto sulla prima rete pubblica durante il Festival di Sanremo da Angelo Duro, che ha definito “fallito” chi fa il ‘contadino’ e ‘doppiamente fallito’ chi fa il contadino con la laurea.

“Un monologo, quello del comico, offensivo e antistorico. Che non rispetta una categoria che ha garantito, nei momenti più bui della storia, il cibo in tavola a tutti. Anche al comico stesso che evidentemente sembra non essere a conoscenza del ruolo che svolgono gli operatori del settore anche nella veste di custodi del territorio. E che dunque non sembra avere contezza di quanto dichiarato durante la trasmissione vista da milioni di persone”, prosegue il presidente dell’Unione Coltivatori italiani.

“Trovo sia molto grave - in un’epoca in cui si dovrebbe essere acquisita da tutti una consapevolezza del ruolo economico, sociale e ambientale che svolgono gli agricoltori - che la rete ammiraglia della tv pubblica - pagata anche dagli stessi ‘contadini’ - trasmetta un messaggio così distorto della realtà e antieducativo. Forse il comico non è a conoscenza che sono sempre di più i giovani che investono soldi e conoscenza nella terra. E non per ‘zapparla’, come dice lui, ma per rendere più competitivo, di qualità e sostenibile il Made in Italy, fiore all’occhiello della nostra Italia”, conclude Serpillo.