I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Martedì 28 (ore 15-21, con eventuale prosecuzione notturna), mercoledì 29 (ore 11-14 e ore 16-20, con eventuale prosecuzione notturna) e giovedì 30 gennaio (ore 10,30-13 e ore 14-18, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 31) avrà luogo la discussione con votazioni delle mozioni nn. 1-312 e 1-316 concernenti iniziative per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle aree interne, rurali e montane, della proposta di legge C. 2059-A Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato, della proposta di legge C. 1524-A e abb. - Prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e misure rieducative dei minori, nonché del Testo unificato C. 24-A Modifiche al codice della strada.

Si apre una settimana di lavori intensi per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dagli interventi per il settore ittico, per cui sono previste audizioni.

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà le audizioni informali di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), UECOOP, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA Pesca, Federpesca, Impresa Pesca–Coldiretti, UNCI – settore agroalimentare e pesca e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, nell’ambito dell’esame del testo unificato delle proposte di legge recanti Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (C. 1008 L’Abbate, C. 1009 D’Alessandro e C. 1636 Viviani).

In sede referente, proseguirà l’esame del nuovo testo delle proposte di legge recanti Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella e abb. – Rel. Cadeddu, M5S).

Sempre in sede referente, inizierà l’esame delle proposte di legge recanti Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti (C. 175 Paolo Russo e C. 650 Incerti – Rel. Cenni, PD) e della proposta di legge recante Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115, approvata dal Senato – Rel. Cassese, M5S).

In sede consultiva, proseguirà l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo – Rel. Cimino, M5S), per il parere da rendere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio.

Sempre in sede consultiva, per il parere alla III Commissione Affari esteri inizierà l’esame dei disegni di legge di ratifica riferiti, rispettivamente, a: Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (C. 2119 Governo, approvato dal Senato – Rel. Gadda, IV); Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 (C. 2120 Governo, approvato dal Senato – Rel. Incerti, PD); Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.( C. 2230 Governo, approvato dal Senato – Rel Galizia, M5S).

