I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

La Commissione proseguirà l’esame, in sede referente, dei seguenti provvedimenti: Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana ( C. 1682 Brunetta – Rel. Nevi, FI); Disposizioni in materia di agricoltura contadina ( C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro – Rel. Pignatone, M5S); Disposizioni per la semplificazione e l' accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. – Rel. Cadeddu, M5S).

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK