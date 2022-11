Settimana Cucina Italiana, Schillaci (Min. Salute): Nutriscore piegato alle logiche del marketing, non tutela consumatori. Nel 2023 Osservatorio sulla dieta mediterranea presso la Fao

“Il ministero della salute ha una attenzione costante alle problematiche di una sana ed equilibrata nutrizione. Anche dalla prospettiva della sanità pubblica appare fondamentale indirizzare le strategie politiche verso l’evoluzione del valore del sistema agroalimentare. Per questo ci vogliono strategie di comunicazione che facciano leva sugli effetti nutrizionali di una dieta equilibrata, specialmente in un mondo dove la lotta alle malattie croniche non trasmissibili continua a rappresentare una vera priorità.”

Così il ministro della salute Orazio Schillaci nel corso dell’incontro di presentazione alla Farnesina della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

“La settimana della cucina italiana nel mondo fa parte di queste strategie. Le produzioni agricole e agroalimentari, insieme alle tradizioni della cucina italiana, assicurano da un lato la qualità e dall’altro il rispetto di criteri etici e ambientali.

La presenza di questi alimenti e la presenza di un modello che si ricollega alla dieta mediterranea sono associati ad un miglior profilo nutrizionale e alla minor presenza di patologie correlate alla presenza di micronutrienti.

Purtroppo negli ultimi anni si è avuto anche da noi un graduale abbandono del regime dietetico mediterraneo a vantaggio di stili alimentari meno salutari, come confermato da recenti studi condotti dall’Università di Tor Vergata. Ciò ha contribuito alla diffusione dell’obesità, comportando inoltre un aumento della spesa socio sanitaria in Italia e nel mondo.

Al fine di contrastare un simile trend è necessario tornare ad attuare politiche nutrizionali basate sui principi di una dieta equilibrata e sostenibile, attraverso la realizzazione e lo sviluppo di programmi che promuovano stili di vita salutari.

La dieta mediterranea porta ad un miglioramento delle condizioni di salute della popolazione e comporta anche l’aumento del consumo di prodotti salutari, come quelli ortofrutticoli. Bisogna allora creare una nuova consapevolezza sui valori della dieta mediterranea, in termini nutrizionali, storici, culturali e ambientali.

Il ministero della salute, insieme con la Farnesina, sta portando avanti un progetto, ovvero l’Osservatorio sulla dieta mediterranea presso la Fao e che partirà il prossimo anno, così da costituire un presidio in costante difesa di tutte le diete tradizionali e salutari presso uno snodo multilaterale e strategico.

Fondamentale è fornire informazioni corrette e neutrali al consumatore, contrastando la tendenza ad individuare profili nutrizionali attraverso i sistemi di etichettatura fronte pacco come il Nutriscore. L’etichettatura dovrebbe rappresentare un utile strumento per facilitare le caratteristiche di composizione nutrizionale dell’alimento. Non si devono imporre dei modelli. Per questo il nutrinform battery appare uno strumento molto più adatto, godendo di una oggettività rende più efficace l’etichettatura. Al contrario il Nutriscore rappresentano una azione di semplificazione, caratterizzata da una assenza della componente educativa verso sane abitudini alimentari.

Non posso permettere come ministro della salute che uno strumento che nasce per la salute dei cittadini sia piegato alle logiche del marketing.