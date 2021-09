Settore ittico, Comagri Senato. Assoittica: Poca attenzione su acquacoltura e semplificazione. Agripesca: Direzione giusta ma migliorare

“Ringrazio per averci convocato quest’oggi, nonostante l’associazione venga poco coinvolta in queste attività, in un momento in cui c’è la necessità di coinvolgere invece tutta la filiera ittica” dichiara in Comagri Senato Giuseppe Palma, Assoittica, in relazione al ddl n. 2300 (interventi per il settore ittico)

“C’è poi un mancato approfondimento sull’acquacoltura, mentre è l’unico strumento sostenibile per garantire prodotti ittici al consumatore. C’è poca attenzione in questa proposta di legge anche per ciò che riguarda il tema semplificazione e i canoni demaniali, che sono invece fondamentali per chi fa acquacoltura. C’è disparità di trattamento tra tipologie di imprese e tra diverse regioni, diventa così estremamente difficile fare impresa in acquacoltura.

In tutto il mondo si spinge in questa direzione, serve dunque maggiore attenzione anche in Italia.

C’è poi mancanza di rappresentatività della filiera del post primario. Non viene considerata la commercializzazione, l’ingrosso, la trasformazione e la lavorazione che è quel punto di connessione tra pesca/acquacoltura e il consumatore.

“Come Agripesca siamo abbastanza contenti del disegno di legge nel suo insieme, rappresenta la possibilità di una crescita e di un salto in avanti per tutto il settore ittico e della pesca in generale” commenta Domenico Leone, Agripesca.

“Il cercare di raggruppare sotto un unico testo tutte le norme vigenti in ambito della pesca e dell’acquacoltura per favorire la semplificazione è sicuramente un toccasana per un settore in lotta da sempre con una burocrazia asfissiante.

Il disegno di legge è omogeneo e va in una direzione giusta, ma alcuni punti possono essere migliorati, tra questi l’articolo 8 e 16. In quest’ultimo articolo le commissioni devono essere più snelle, perché avere troppi individui al loro interno rischia di essere un fattore contro producente.”