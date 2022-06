Siccità, Anbi. Rolfi (Lombardia): Presto tavolo di lavoro su acque reflue. Fondamentale innovazione e sburocratizzazione per rispondere a crisi. VIDEOINTERVISTA

"La situazione idrica in Lombardia, specialmente per l’agricoltura, è profondamente preoccupante. Abbiamo riserve per i prossimi 10/12 giorni grazie ad un accordo fatto con gli enti gestori degli invasi alpini tramite un rilascio straordinario per questo arco di giorni. Diventa fondamentale per l’anno prossimo e il futuro perseguire con convinzione l’innovazione, così da gestire meglio l’acqua in un periodo storico fatto di siccità e di temperature crescenti. C’è poi il tema del recupero delle acque reflue che può essere un’opportunità, subito attiveremo un tavolo di lavoro con Anbi e i gestori del ciclo di depurazione per capire come mettere a terra questa progettualità in Lombardia. Vogliamo poi dare un impulso definitivo al Piano Laghetti. In Lombardia abbiamo già finanziato un paio di laghi e stiamo attendendo da 5 anni l’avvio dei lavori a causa di tutta la burocrazia necessaria e le autorizzazioni ministeriali. Serve un intervento anti burocrazia, una politica chiara e convinta che velocizzi i progetti, specialmente di fronte a crisi come quella di quest’anno.”

Così ad AGRICOLAE Fabio Rolfi, assessore agricoltura Lombardia, a margine del convegno “Sicurezza alimentare e qualità delle risorse idriche” organizzata quest’oggi da Anbi a Milano.