Siccità, Battistoni (Mipaaf): Bene dibattito a Strasburgo, tema merita massima attenzione. Forza Italia in prima linea

“Rivolgo un plauso al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ed alla delegazione azzurra di parlamentari europei, per aver ottenuto la calendarizzazione della discussione in Parlamento europeo sul tema della siccità” così, in una nota, il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf.

“Si tratta di un risultato importante, che mette Forza Italia in prima linea sui temi dell’agricoltura e della tutela del territorio – aggiunge il senatore –. Il nostro movimento politico si è fatto carico con grande responsabilità di questo problema, ha avanzato proposte concrete, come quelle del Piano strategico, non solo per superare la fase emergenziale, ma con progetti a lungo termine”