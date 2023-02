Siccità: Centinaio (Lega), chiediamo Commissario per emergenza

“La prossima settimana presenterò insieme ad altri colleghi della Lega una mozione per chiedere al governo di nominare un Commissario straordinario per affrontare in tempi brevi l’emergenza siccità”. Lo annuncia il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, in occasione della 44esima edizione della ‘Fiera in campo’, la kermesse sulla coltivazione del riso organizzata a Vicenza dai Giovani di Confagricoltura.

“Ormai la siccità sta diventando un problema strutturale, che va contrastato con misure a breve e a medio-lungo termine”, prosegue Centinaio. “Va bene, quindi, il tavolo promosso dal governo per realizzare quelle infrastrutture strategiche, necessarie ad arginare gli effetti del fenomeno nel tempo. Ma la neve manca già oggi sulle nostre montagne e le previsioni non lasciano presagire nulla di buono, i fiumi sono già in una situazione di allarme e questa non potrà che peggiorare nei prossimi mesi. I nostri agricoltori hanno bisogno di garanzie immediate per programmare le semine, non possono attendere interventi che arriveranno inevitabilmente dopo anni”.

“La figura del Commissario faciliterebbe il coordinamento tra le istituzioni e i vari enti coinvolti nella gestione della risorsa idrica, potrebbe adottare piani di intervento straordinari, aiuterebbe a programmare le opere da realizzare e a portare a termine quelle già avviate. Insomma, consentirebbe di impostare rapidamente quel lavoro che in Italia troppo a lungo è stato rinviato e che oggi mette in crisi il settore agricolo e zootecnico, ma minaccia anche la stabilità dei territori e aumenta il rischio di incendi”, conclude il senatore della Lega.