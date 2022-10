Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Clima, ambiente, agricoltura e salute

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel primo appuntamento il presidente del CREA, professor Carlo Gaudio, introduce il concetto di siccità. Questo termine proviene direttamente dalla parola latina siccitas, derivata dal sostantivo siccus «secco», e indica una mancanza o scarsezza di pioggia, che si protrae per un periodo di tempo eccezionalmente lungo. Le “grandi siccità” hanno avuto, nei secoli, un andamento ciclico: un forte e duraturo calo delle piogge potrebbe aver portato – secondo alcuni studiosi – al collasso di diverse civiltà orientali del Mediterraneo, inclusa la Grecia antica, circa 3.200 anni fa.

Gli effetti della carenza d’acqua e della siccità sono di ordine ambientale, economico e sanitario-sociali. Gli effetti ambientali includono l’essiccazione delle zone umide, incendi sempre più grandi e frequenti e la perdita della biodiversità. Le conseguenze economiche includono una riduzione della produzione agricola, forestale, di selvaggina e di pesca, maggiori costi di produzione alimentare, problemi con l’approvvigionamento idrico per il settore energetico e per le economie municipali. I costi sociali e sanitari includono difficoltà di approvvigionamento legate a raccolti scarsi o persi e scarsità cronica d’acqua, con costi alimentari più elevati ed effetti negativi sulla salute delle persone. La siccità prolungata è causa di migrazioni di massa e di gravi crisi umanitarie.

Secondo l’ultimo report del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC) delle Nazioni Unite (Climate Change, 2022), in quest’ultimo ventennio il cambiamento climatico sta provocando impatti maggiori del previsto e temperature più alte di quelle stimate, sconvolgendo i sistemi naturali e condizionando la vita di almeno 2,3 miliardi di persone, che affrontano situazioni di stress idrico. Numeri – secondo l’UNICEF – destinati a crescere: entro il 2040 un bambino su quattro vivrà in aree con gravi carenze idriche, mentre entro il 2050 i tre quarti della popolazione mondiale sperimenteranno gravi condizioni di siccità. Una stima della Banca Mondiale lancia l’allarme: in tutto il mondo più di 200 milioni di persone potrebbero essere costrette a emigrare entro il 2050 a causa della mancanza d’acqua e ben 129 Paesi vedranno aggravarsi i propri problemi di siccità legati agli effetti del cambiamento climatico.

Oltre a colpire la sussistenza delle popolazioni umane, siccità e stress idrico sono tra le cause principali della degradazione del suolo e della desertificazione dei territori. Il report indica che l’aumento di ondate di calore, periodi di siccità e inondazioni stanno “già oltrepassando la soglia di tolleranza di piante e animali, portando a eventi di mortalità di massa in specie come alberi e coralli. Questi eventi meteorologici estremi stanno avendo luogo simultaneamente, causando effetti a cascata che diventano sempre più difficili da gestire” (IPCC, 2022). La necessità di agire è urgente. Riconoscere il fatto che gli impatti del cambiamento climatico si stanno già facendo pesantemente avvertire aumenta la preoccupazione di limitare un ulteriore riscaldamento del pianeta. Fino al 14% delle specie terrestri – si afferma nel report – si troverà probabilmente ad affrontare “un elevato rischio di estinzione”, con un riscaldamento globale di 1,5 °C. Questa quota potrebbe arrivare al 18% con 2°C di aumento della temperatura e raggiungere addirittura il 48% con l’aumento di 5°C.

Nel 2021 l’UE ha approvato non solo il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, ma anche una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Per leggere tutto l'approfondimento del prof. Gaudio cliccate sul link