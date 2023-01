Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. La sfida del progetto “Goccia Verde”

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel diciannovesimo numero si parla del progetto “Goccia Verde”, un programma di certificazione ambientale volontaria che valorizza un uso razionale ed oculato della risorsa idrica per l’irrigazione, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Ne parliamo con Massimo Gargano, Direttore generale di ANBI.

Come nasce l’idea di questa certificazione?

Lo standard di “Goccia Verde” è un programma di certificazione volontaria promosso da ANBI in linea con quanto previsto dalla politica del Green Deal. In particolare, per adeguarsi velocemente alle priorità da raggiungere in termini di neutralità climatica e sicurezza alimentare e tenendo conto delle aspettative in materia di qualità ambientale ed energetica, abbiamo puntato a tenere sotto controllo non solo il costo dell’acqua per l’irrigazione, aumentando la sostenibilità delle infrastrutture, ma anche il prodotto agricolo ed agroalimentare, coinvolgendo le aziende agricole e di trasformazione, le loro organizzazioni e il territorio con le sue specificità. Partendo dall’osservazione del contesto socio-territoriale in cui ricade il Consorzio di bonifica, si possono trarre spunti interessanti e buone pratiche da diffondere, come individuare produzioni da tutelare ed incrementare, con un uso efficiente della risorsa idrica, e comunicare in maniera efficace i dati su qualità e quantità dell’acqua utilizzata. Inoltre, si possono privilegiare le scelte produttive che consentono ricavi e risparmio idrico ed estendere alle aziende l’utilizzo di strumenti di precisione che coadiuvano l’imprenditore agricolo nelle sue scelte agronomiche e colturali.

Possiamo, quindi, affermare che il progetto “Goccia Verde” può considerarsi una risposta tempestiva al problema della siccità?

L’ANBI rappresenta la rete italiana dei Consorzi di Bonifica, che essendo organi di autogoverno del territorio, sono impegnati nell’espletamento di funzioni di interesse pubblico come la gestione delle acque di superficie. La carenza idrica di questi ultimi mesi implica che i Consorzi devono gestire con la massima efficienza la distribuzione dell’acqua nelle campagne, sopportare dei costi energetici incrementati dalla situazione contingente e garantire la sicurezza idraulica degli impianti che devono funzionare con acqua al minimo. Adottare una politica ambientale che parta da un’analisi delle specificità del territorio, che individui degli obiettivi quantificati ed effettui degli audit interni periodici sulla gestione degli usi irrigui, che può identificarsi nel processo di certificazione di “Goccia Verde”, significherà non solo fronteggiare le emergenze, ma anche pianificare le attività ordinarie in un’ottica di sostenibilità dei processi gestionali e produttivi. In altre parole, vuol dire valorizzare quello che già si fa e individuare obiettivi di miglioramento, limitando gli impatti di alcuni processi e valutando le principali criticità che ne derivano.

Per continuare a leggere cliccate sul link