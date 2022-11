Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. L’azienda sperimentale di Casale Monferrato foreste e legno

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel sesto appuntamento viene raccontata l’attività di ricerca e monitoraggio svolta dal 1964 presso l’azienda sperimentale di Casale Monferrato del CREA Foreste e Legno ha consentito di ricostruire un’ampia serie storica contenente dati sull’andamento della falda e dati ambientali – temperatura media dell’aria, piovosità e altri valori climatici – non incoraggianti, che hanno ricadute anche sui nostri pioppeti, sui boschi naturali e sull’economia agricola e forestale.

Dal 1964, presso l’azienda sperimentale ‘Mezzi’ del CREA Foreste e Legno (CREA-FL) di Casale Monferrato, tecnici e ricercatori monitorano costantemente l’andamento della profondità di falda, grazie ad un sistema di piezometri (pozzi per il campionamento della falda) distribuiti sui 180 ha della superficie aziendale, ubicata in un meandro del fiume Po (fig. 1). L’azienda è prevalentemente coltivata a pioppeti e vivai per il mantenimento e la riproduzione di specie e genotipi di pioppo con caratteristiche interessanti per l’industria e per la protezione ambientale. Alcuni appezzamenti ospitano piccoli boschi naturali.

Figura 1 – Ubicazione dei pozzi dell’azienda Mezzi.

Dallo stesso anno, inoltre, sono monitorati anche alcuni dati ambientali quali temperatura media dell’aria, piovosità ed altri valori climatici. Tutto questo ha permesso di avere oggi una mole consistente e ampia di dati oggettivi, pressoché continui, sull’evoluzione climatica e idrica di questa azienda della pianura padana. Li abbiamo studiati e la loro elaborazione con i grafici ha mostrato qualcosa di interessante e allo stesso tempo preoccupante.

La nostra falda superficiale

La falda che viene monitorata nella nostra azienda è una falda superficiale, ossia un sistema di acque sotterranee non collegato direttamente al fiume Po, ma più probabilmente collegato al deflusso delle acque provenienti dalle vicine colline e dalle acque di risaia. Esiste una falda molto più profonda, da cui oggi viene prelevata acqua per l’irrigazione, per la quale non c’è un sistema di monitoraggio diretto. L’andamento di questa falda superficiale, però, riflette abbastanza bene il rapporto tra acque sotterranee e situazione ambientale, rivelandosi, quindi, molto utile per valutare nel tempo l’impatto antropico (diretto e indiretto ) sull’ambiente.

Per analizzare meglio una così ampia serie temporale di dati, l’abbiamo scomposta in tre componenti: trend (o andamento principale), stagionalità (o andamento stagionale) e residuo. Questa separazione consente di ricostruire la storia idrologica, differenziando tra eventi di tendenza, eventi legati alle stagioni ed eventi di disturbo duraturi (eventi importanti di cambiamento) dove viene misurata la magnitudo (fig2), ovvero la grandezza che rappresenta numericamente la forza di un accadimento.

Figura 2 – Andamento del pozzo n.10 e del pozzo n.3. Yt Serie storica originale, St: Componente ciclica stagionale, Tt: trend; et residui. Nel trend vengono rilevati due cambiamenti bruschi.

Nella figura 2 è possibile vedere l’andamento della falda misurato in due tra i piezometri che hanno dato i dati più continuativi nel tempo. Per ogni grafico, in alto è raffigurato l’andamento nel tempo, mentre in basso si osservano le variazioni stagionali, che in questa parte d’Italia dipendono dalla sommersione dei campi di riso e sono quindi caratterizzate da una falda più superficiale in estate (quando c’è acqua nei campi) e più profonda in inverno (quando la coltivazione del riso è sospesa). Abbiamo, quindi, individuato alcuni eventi di grande impatto sulla nostra falda, che, come rappresentato in figura, ne hanno modificato per sempre l’andamento e che sembrano più direttamente o indirettamente correlati all’attività umana. Si tratta di un evento circostanziato intorno al 1978, in occasione degli scavi nei pressi dell’azienda per la costruzione del vicino tratto autostradale; un altro nel 1992 sempre in seguito a scavi per il prelievo di materiale e alla formazione del lago Riccarda, a poche centinaia di metri dai limiti aziendali; nel 2000, infine, in seguito all’alluvione del fiume Po, che, con la rottura degli argini e con lo spostamento di grandi masse di detriti, ha definitivamente abbandonato uno dei suoi bracci per spostare il proprio attuale corso principale più a Nord.

Per comprendere meglio l’effetto nel tempo di questi eventi è stata realizzata una animazione che mostra la mappa di profondità media della falda (azzurro= più superficiale, rosso= più profonda) ad intervalli di 5 anni evidenziandone le variazioni nel periodo tra il 1965-2022.

A questo link si può, inoltre, vedere l’animazione climatica realizzata della NASA

