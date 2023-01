Siccità e desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Le banche dati SIGRIAN e DANIA a supporto delle istituzioni

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla siccità e alla conseguente desertificazione, i due risvolti del cambiamento climatico, una realtà non più rinviabile con cui già da ora abbiamo iniziato a fare i conti. Occorre prenderne le misure, sia sul fronte dei problemi che su quello delle soluzioni su cui la Ricerca (a partire da quella del CREA) sta lavorando.

Nel ventesimo appuntamento si parla di come il nostro Paese abbia dovuto affrontare, in particolar modo in questo ultimo anno, una grave carenza idrica, legata sia alle scarse precipitazioni autunnali e invernali sia alle elevate temperature ancora perduranti: un fenomeno che da congiunturale si è trasformato in strutturale, imponendo un radicale ripensamento dell’utilizzo dell’acqua in agricoltura in termini sia di investimenti mirati sia di politiche di sostegno del settore.

Il CREA Politiche e Bioeconomia supporta le istituzioni nell’individuare e nel programmare le misure più adeguate, valutandone la fattibilità e la sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica.

Nell’attuale contesto climatico, che vede intensificarsi i fenomeni siccitosi anche al Nord Italia, dove storicamente non erano presenti, l’agricoltura irrigua ha la necessità di investimenti mirati per promuovere l’uso efficiente dell’acqua e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, come efficace misura di adattamento ai cambiamenti climatici. A tale scopo, le banche dati SIGRIAN e DANIA del CREA supportano, mediante informazioni di natura tecnica e ambientale e condivise on line tra le istituzioni, la programmazione delle politiche e la valutazione della loro ricaduta in termini di sostenibilità ambientale e di produttività.

Il Contesto

L’acqua è una risorsa indispensabile per l’agricoltura, che la usa per produrre cibo e foraggi. Tra i settori produttivi è quella che ne fa un uso maggiore, anche in relazione alla crescente domanda di cibo, ed è, pertanto, più esposta alla mancanza di acqua provocata da siccità e carenza idrica.

Per siccità si intende una temporanea riduzione delle disponibilità idriche, ad esempio in assenza di piogge per un lungo periodo. La carenza idrica si verifica invece quando la domanda di acqua supera la disponibilità di risorse idriche sostenibili. Esistono, poi, varie tipologie di siccità: meteorologica, quando si ha riduzione di piogge; agricola, quando la pioggia non è sufficiente per garantire adeguato contenuto di acqua disponibile per le piante nel suolo; idrologica, quando l’assenza di pioggia diminuisce il livello di acqua nei fiumi e nei laghi.

A causa dei cambiamenti climatici, i periodi di siccità si stanno manifestando, negli ultimi anni, con sempre più frequenza e intensità (5 solo negli ultimi 25 anni: 1997, 2002, 2012, 2017, 2022).

La lunga estate calda dell’ultima stagione irrigua

Quest’anno, in particolare, il nostro Paese si è trovato a dover fronteggiare una siccità imponente, che ha destabilizzato non poco le produzioni agricole soprattutto del Nord Italia. Le risorse idriche del nord del Paese, infatti, erano già a livelli minimi storici all’inizio della primavera, a causa di un inverno in cui ha piovuto e nevicato molto poco, con precipitazioni dimezzate rispetto alle medie del periodo: il deficit è stato del 47% a livello nazionale (dati CNR-ISAC). Nel nord-ovest d’Italia, l’assenza di piogge e nevicate significative ha fatto scattare l’allarme per la stagione irrigua del 2022 già a partire dai primi mesi dell’anno. L’accumulo di neve sulle Alpi ha, infatti, da sempre costituito un’importante riserva di acqua che, con il disgelo, va ad alimentare fiumi e laghi durante il periodo primaverile, creando riserve d’acqua da utilizzare per l’irrigazione nei mesi successivi. Inoltre, l’assenza di piogge non ha permesso il regolare accumulo di acqua nelle falde sotterranee né il mantenimento dell’umidità nei primi strati del suolo. A tutto ciò si sono aggiunte, infine, elevate temperature che hanno aumentato la “sete” delle piante per la maggiore evapotraspirazione e contribuito a ridurre ulteriormente la presenza di acqua nel suolo.

Questo ha comportato una grave scarsità di acqua disponibile per le colture. I Consorzi di Bonifica e irrigazione hanno dovuto, quindi, affrontare in situazione di emergenza l’intera stagione irrigua, fin dal suo inizio.

Per continuare a leggere cliccate sul link