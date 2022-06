Siccità e desertificazione, M5S. Gargano (Anbi): Per l’immediato cabina regia con Protezione Civile. Lavorare poi su genetica, Piano Laghetti e rimodulazione Pnrr

“Siamo arrivati alle autobotti e alla crisi dell’agricoltura, ed anche per l’autosufficienza energetica l’acqua è una risposta assolutamente importante. Stiamo distribuendo acqua potabile, in una parte del paese, con le autobotti.

Sono interessati al problema della siccità e della desertificazione, cioè alla perdita di fertilità dei suoli, duecento paesi e un miliardo di persone. Ci sono state scelte non lungimiranti, come l’utilizzo di fertilizzanti chimici, che hanno determinato questa perdita in assoluto della fertilità dei terreni e la perdita di cibo.”

Così Massimo Gargano, Direttore Generale Anbi nel corso del convegno ‘Siccità: situazione e soluzioni’ organizzato dal MoVimento 5 Stelle, in occasione della ‘Giornata mondiale della siccità e delle desertificazione’.

“C’è poi il problema dei flussi migratori in tutto il bacino del nord Africa che si affaccia sul mediterraneo, si rischia di generare una nuova primavera araba a causa della mancanza d’acqua e di cibo.

In questo scenario abbiano un’Italia altamente vulnerabile nel mezzogiorno ma ad oggi in Emilia Romagna è piovuto meno che in Israele.

Per l’immediato Anbi ha proposto la creazione di una cabina di regia coordinata dalla Protezione Civile, non possiamo lasciare che le singole regioni chiedano lo stato di calamità naturale.

Nel medio lungo periodo si devono pensare a delle soluzioni legate alla cisgenetica se parliamo d’agricoltura, dunque colture meno idro esigenti. Lavorare sulla genetica è una delle soluzioni, poi bisogna lavorare sulla sostenibilità nell’uso della risorsa. Lo stiamo già facendo, Anbi ha promosso un marchio per certificare al consumatore l’uso sostenibile della risorsa. Diventa poi fondamentale trattenere l’acqua al suolo, ad oggi riusciamo a trattenere solo l’11% dell’acqua che cade al suolo. A fronte di risorse del Pnrr che impediscono di realizzare opere nuove si pone una questione al paese. Bisogna rimuovere questo vincolo.

Poi c’è il Piano laghetti, un sistema a cemento zero, teso a raccogliere l’acqua, utilizzando la terra di scavo per il suo contenimento, e mettere in rete questi laghetti. È un sistema che è già in una fase progettuale esecutiva avanzata, ed è un sistema in grado di raccogliere un miliardo di metri cubi d’acqua e metterle a disposizione dell’idropotabile. Su questi specchi d’acqua possiamo poi mettere del fotovoltaico galleggiante.

Investiamo solo il 2% del Pnrr sull'acqua. Su questo tema c'è una sensibilità da talk show, non è concreta. Chiedo una rimodulazione e ammodernamento del Pnrr".