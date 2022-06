Siccità e desertificazione, M5S. Parmigiani (Confagricoltura): Investire su grandi invasi e ricerca, a rischio il nostro agroalimentare

“La desertificazione è un problema planetario che si sta diffondendo nei cinque continenti. Se il suolo non è sano e fertile allora non c’è neppure vita e possibilità di produrre. Si stima che nel 2050 perderemo il 50% della produzione agricola, sono dati allarmanti e in Italia la siccità negli ultimi vent’anni ha portato a 15 miliardi di perdita di produzione.

L’84% della produzione agroalimentare italiana è fatta su terreni irrigabili. Un ettaro di terreno irrigato produce il 30% in più di un terreno non irrigato, dunque la produzione italiana ha un grande bisogno d’acqua, è un fattore fondamentale.”

Così Giovanna Parmigiani, giunta Confagricoltura, nel corso del convegno ‘Siccità: situazione e soluzioni’ organizzato dal MoVimento 5 Stelle, in occasione della ‘Giornata mondiale della siccità e delle desertificazione’.

“Ci viene chiesto di produrre di più e di coltivare i terreni seat aside, questo è già un segno della crisi alimentare ma ci troviamo nella situazione di non avere i mezzi tecnici, come appunto l’acqua.

Bisogna mettere in atto delle misure immediate, per questo ben venga la deroga fatta al minimo deflusso vitale dei fiumi. Sarebbe ottimo avere poi una cabina di regia che ci aiutasse a fare dei piani laddove ci sono le turnazioni dell’acqua, così da dare la precedenza a tutte le aree dove c’è una maggiore produttività. È necessario omogenizzare le deroghe regionali perché sono troppo diverse, c’è bisogno di uniformità maggiore. Chiedo poi agli impianti idroelettrici di rilasciare per i prossimi quindici giorni una quota d’acqua da destinare all’agricoltura.

Sono necessari poi interventi infrastrutturali nel lungo periodo. Ben venga il Piano Laghetti dell’Anbi ma è necessario investire su invasi importanti, di grande capienza.

Stiamo ragionando come Confagricoltura con Israele, perché ci sono sistemi innovativi che possono aiutarci molto. Serve un accompagnamento economico, ma fondamentale è anche la ricerca.”