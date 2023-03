Siccità: Gadda (Az-Iv), interventi strutturali urgenti o danni a economia

“Sulla siccità chiediamo che il governo si faccia subito promotore di un coordinamento tra gli usi agricoli, industriali e turistici per offrire subito risposte concrete. Altrimenti la nostra economia ma soprattutto la sicurezza alimentare del nostro Paese verrà messa in difficoltà, con serie ripercussioni anche sul Made in Italy. Bene la cabina di regia interministeriale. Servono soluzioni immediate ma anche interventi strutturali di lungo termine”.

Lo ha detto Maria Chiara Gadda, deputata di Azione-Italia Viva, nel corso del question time con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

“Intere filiere produttive del nostro Paese, come quella del riso, dell’allevamento e dell’acquacoltura, sono già in ginocchio a causa della attuale siccità. Le regioni soffrono di carenze strutturali su conservazione e distribuzione dell’acqua, a partire dal quelle del Sud. Ma ai deficit storici si aggiunge la drammatica situazione delle grandi regioni agricole del nord Italia, nella Pianura Padana con il Po e il Ticino in secca, e i laghi come quello d’Idro o di Garda attorno ai quali è cresciuto il sistema agricolo che per secoli ha trainato il nostro made in Italy. Sono dunque necessari investimenti infrastrutturali. Come ha detto l’Anbi mancano circa 2000 nuovi invasi ma servono anche interventi urgenti di manutenzione e pulizia della rete, spesso bloccati da incomprensibile burocrazia. Bisogna snellire gli iter autorizzativi e definire una pianificazione di lungo periodo utilizzando i fondi del Pnrr e le risorse regionali. C’e un tema di sicurezza nazionale rispetto alla filiera alimentare e agli usi idrici per le popolazioni che non può più essere sottovalutato.” ha concluso.