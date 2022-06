Siccità, Patuanelli: Razionalizzare risorsa idrica, priorità per uso civile, animali e agricoltura. Di Maio, percorso già disegnato da tempo ma il M5S non esce dal Governo

“La risorsa idrica e carente e c’è necessità di razionalizzazione e utilizzo consapevole, individuando le priorità. Queste priorità poi le individua già la legge con l’uso civile in primo luogo, per abbeverare gli animali poi, continuando con agricoltura e parte industriale. Stiamo costruendo un quadro chiaro per individuare i criteri per l’accesso allo stato d’emergenza, consapevoli che il fatto che non piova è già un’emergenza. Il problema non si risolve con lo stato d’emergenza, dovrebbe iniziare a piovere perché oggi non abbiamo strumenti immediati d’intervento. Dobbiamo evitare che ci siano tra regioni e territori diversi guerre sull’uso dell’acqua. Questa però non è un’emergenza occasionale, perché riguarderà anche i prossimi anni, dobbiamo perciò intervenire in modo strutturale.”

Così il ministro delle politiche agricole, Stefano Patuanelli, nel corso del suo intervento a “Radio 24”.

“Si deve pensare a rallentare il più possibile l’uso della risorsa idrica per attività che non siano quelle civili e agricole, compreso il mondo animale. Bisogna trovare un equilibrio tra le esigenze dei diversi settori.

La preoccupazione oggi è per mais, soia e riso, ci aspettiamo rese inferiori al previsto. In periodo lungo di siccità incide poi su tutte le tipologie colturali, dell’ortofrutta fino al settore vitivinicolo.

Bisogna aumentare la capacità di captazione, che oggi è all’11%, attraverso un piano invasi. Non stiamo costruendo un piano con grandissimi impianti ma uno con una diffusione ampia su tutto il territorio di piccoli impianti, così da avere un impatto ambientale minimo. Avremo così aumento della captazione e quindi della risorsa idrica, accumulo energetico e produzione d’energia. Siamo in gravissimo ritardo anche a causa della frammentazione delle competenze tra parte agricola (Mipaaf), parte infrastrutturale (Mims) e parte ambientale (Mite).

Deve essere fatta una seria programmazione delle amministrazioni con strumenti ordinari, senza strutture commissariali. Abbiamo risorse nel Pnrr che servono per l’efficientamento delle infrastrutture esistenti e non per nuove infrastrutture, perché il range di tempo del Pnrr è troppo breve per prevedere la costruzione di nuovi impianti. Sono però vent’anni che in questo paese non si tutela la risorsa idrica.

Per quanto riguarda il lato e le vicende politiche, noi come M5S non usciremo dal governo e continueremo a portare le nostre proposte e le nostre idee. Sull’invio di armi riteniamo ci debba essere un dibattito parlamentare, bisogna inviare in questo momento diplomazia e non armi.

Sull’uscita di Luigi Di Maio dal governo e dal Movimento 5 Stelle.

Non sorprende, è evidente che c’era un percorso già disegnato da tempo, probabilmente da gennaio quando si è adoperato perché Draghi diventasse presidente della repubblica. In quel momento si è consumato uno strappo col M5S.”