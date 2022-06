Siccità, Pignatone (M5S): Necessario coordinamento per politiche idriche efficaci

Non è più rinviabile una gestione della risorsa idrica che non sia coordinata e concertata tra i diversi enti. Plaudiamo, dunque, alla scelta del ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, di affrontare l’emergenza immediata con un coordinamento con le amministrazioni interessate: dalla Protezione Civile al Ministero della Transizione Ecologica al Ministero dell’Economia coinvolgendo necessariamente le Regioni che, troppo spesso come nel caso della mia Sicilia hanno mancato appuntamenti importanti come la programmazione delle opere necessarie”. Lo dichiara il deputato Dedalo Pignatone, capogruppo M5S in commissione Agricoltura.

“Per il comparto agricolo - aggiunge - la possibilità di poter proclamare lo stato di eccezionale avversità atmosferica qualora il danno provocato dalla siccità superi il 30 per cento della produzione lorda vendibile è sicuramente un aspetto positivo ma quel che serve è uscire, in prospettiva, da queste emergenze che si ripetono con costanza negli anni”.

“Al contempo, l’accelerazione sui lavori di ristrutturazione e consolidamento degli acquedotti, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per limitare l’elevata dispersione è sicuramente un’ottima notizia a cui si aggiungono i 480 milioni di euro del ministero per il Sud per Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata” conclude.