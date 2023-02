Sistema Italia, De Santis, Cia Bruxelles: entusiasti per iniziativa Lollobrigida. Monitorare che Ue non cada in paradossi pericolosi. VIDEOINTERVISTA

"Come Cia - Agricoltori italiani siamo entusiasti del fatto che il ministro voglia creare sistema e fare squadra anche a livello europeo piu che mai fondamentale in queste settimane e in questi mesi qui a Bruxelles ci sono dossier importanti che possono avere delle ricadute negative sul sistema agricolo italiano. Quindi collaborare e trovare tutti insieme una soluzione è importante. ben venga l'idea di lavorare tutti insieme con l'obiettivo di tutelare l'agricoltura e l'agroalimentare italiani e per quanto ci riguarda il reddito degli agricoltori italiani".

Così ad AGRICOLAE Alessandra De Santis, Responsabile di Cia Bruxelles, nel commentare l'iniziativa del ministro Lollobrigida per fare Sistema Italia in Ue.

Tra i dossier in discussione, spiega De Santis, "moltissimi devono essere monitorati e modificati rispetto alle proposte fatte dalla Commissione Ue. Tra questi figura quello relativo all'uso sostenibile dei pesticidi che pone degli obiettivi di riduzione di fitofarmaci importanti senza però dare soluzioni. Come Cia noi siamo a favore della sostenibilità e a portare avanti innovazione e ricerca ma con pragmatismo e azioni che possono davvero essere messe in atto", precisa.

"Importanti anche altri dossier di carattere ambientale che coinvolgono altre Dg, come quello sul ripristino della natura che chiede il ripristino di sistemi al naturale con conseguenze sulla superficie agricola coltivabile", prosegue ancora. "Occorre monitorare questo dossier con l'ottica di mantenere alta la produzione europea e mantenere il settore competitivo europeo per non cadere nel contraddittorio di dover importare perché poi in Ue si produce troppo poco", conclude.