Sistema Italia, Lollobrigida: Italia criminalizzata in Ue per vicenda Qatargate, serve solidarietà di tutte le forze politiche

"Ci tengo molto a essere qui con voi perché in questi mesi a causa di errori gravi di natura soggettiva il sistema Italia stato criminalizzato o considerato attore nella Ue di atteggiamenti che non sono imputabili né ai presenti né alla nostra nazione". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in riferimento allo scandalo del Qatargate. Parlando in un incontro con gli eurodeputati italiani al Parlamento europeo di Bruxelles, il ministro ha detto che "rispetto a questo modello che ha visto puntare l'indice contro l'Italia, serve solidarietà a forze politiche accomunate a singoli che hanno commesso atti, su cui si esprimeranno i magistrati", mentre per il governo è opportuno "sostenere tutta la delegazione europea in una reazione che metta in condizione di salvaguardare l'immagine di tutti parlamentari europei che svolgono il loro lavoro in maniera onesta e seria".