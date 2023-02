Sistema italia, Lollobrigida: per noi argomento controlli prioritario. No a concorrenza sleale di chi elude normative

"Per l'Italia l'argomento controlli è prioritario. Abbiamo voluto aumentare personale per le ispezioni a garanzia della leale concorrenza, in quanto noi facciamo controlli non per perseguitare ma per mettere in condizione le aziende sane", di non doversi confrontare nel mercato "con persone che eludono le normative, o le violano del tutto, creando concorrenza illegale". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nell'incontro con gli eurodeputati italiani al Parlamento europeo di Bruxelles per fare squadra in Europa e fare in modo che la Nazione Italia vada coesa superando le contrapposizioni del passato. "Lo facciamo con 170 carabinieri che vanno ad aggiungersi ai 113 presenti che verificano che i finanziamenti spesi da Agea sul territorio finiscano in tasche di persone perbene e garantiscano le aziende sane contro chi percepisce erogazioni senza averne titolo", ha aggiunto il ministro.