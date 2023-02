Sistema Italia, Lollobrigida: puntare su qualità e territorio. Superare contrapposizioni prevalse negli ultimi governi

“L'Italia deve puntare sulla "produzione di prodotti italiani come prodotti di qualità", in quanto i nostri prodotti "vanno difesi a prescindere ma anche perché hanno valore aggiunto dato dalla qualità". Se ne è detto convinto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nell'incontro con gli eurodeputati italiani al Parlamento europeo di Bruxelles per fare Sistema Italia in Europa. Per Lollobrigida "non possiamo competere su quantità rilevanti, ma possiamo unire produzione agricola al territorio e abbiamo le professionalità per offrire quello che è percepito a livello mondiale come elemento di qualità. E insisto su questo termine, qualità", ha continuato il ministro, che poi precisa: "negli ultimi anni, negli indirizzi di vari governi sono prevalse le contrapposizioni. Ma per Sistema Italia questo è un problema da superare".