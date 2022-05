Sostenibilità, Centinaio: agricoltura precursore in questo campo, ma serve attenzione ad economia e sociale

"Stiamo seguendo questo percorso non perché ce lo sta chiedendo l'Europa, ma perché lo vogliamo noi. Pensiamo al vino, dove abbiamo iniziato, il mondo italiano ha chiesto a gran voce di avere una parte legislativa proprio sulla sostenibilità. Del resto anche il consumatore è sempre più attento e cerca prodotti in base all'impatto ambientale della filiera agricola. Mi piace poi ricordare che la sostenibilità non è solo ambientale, per la salvaguardia del pianeta, come ha dimostrato la recente giornata mondiale delle api, ma anche aziendale. Servono imprese forti, che non subiscono gli acquisti dei grandi gruppi esteri. Inoltre dobbiamo parlare di sostenibilità sociale, del lavoro, con la lotta al caporalato, ad esempio. Serve il giusto prezzo del prodotto e del lavoro e dobbiamo lavorare anche in questa direzione, insieme al mondo associativo e del mondo agroalimentare. Infine pensiamo la lavoro femminile e giovanile, dove l'agricoltura ha anticipato i tempi. Grazie all'impegno di Ismea abbiamo creato bandi proprio in questa direzione".

Così Gian Marco Centinaio, sottosegretario Mipaaf, in occasione del Primo Global Summit dedicato alla sostenibilità organizzato da Fondazione Gambero Rosso a Villa Necchi Campiglio a Milano.