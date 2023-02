Sostenibilità, report Assodistil. Di Faustino (Nomisma): particolare attenzione a prodotti rispettosi ambiente tra i giovani. VIDEOINTERVISTA

"Nell'attuale scenario, dove il caro vita e il caro bollette rappresentano la principale preoccupazione per gli italiani, tra le prime tre rientra anche l'ambiente. Il 35% degli intervistati pone la sostenibilità al centro delle proprie scelte, sia come abitudini di acquisto, sia nelle scelte della propria vita quotidiana. In questa situazione importanti diventano le abitudine di acquisto, con attenzione al packaging e alla maggiore attenzione verso prodotti che rispettino l'ambiente. Basti pensare che per un italiano su due è importante che le aziende dell'alimentare e dell'agricoltura siano attive nella tutela dell'ambiente e del benessere animale".

Così ad AGRICOLAE Emanuele Di Faustino, Responsabile industria, servizi e retail di Nomisma, in occasione in occasione della presentazione del rapporto di sostenibilità di Assodistil a Roma.

"In questo scenario si pone il settore distillatorio, esempio emblematico di sostenibilità ambientale e di economia circolare. La grappa viene prodotta con gli scarti della vinificazione e a loro volta gli ulteriori scarti vengono utilizzati per la produzione di energia pulita e fertilizzanti. Abbiamo voluto chiedere ai consumatori di grappa se fossero a conoscenza di questo aspetto e abbiamo scoperto che se è vero che solo 1/3 conoscevano di questa informazione, in realtà l'interesse verso la sostenibilità è molto alto: 8 consumatori su 10 vogliono approfondire, con un picco tra i giovani, Generazione Z e Millennials".