Spesa in Campagnia, Fini: avvicinare i cittadini all’agricoltura e creare relazione tra aree urbane e rurali. VIDEOINTERVISTA

"Si tratta di una opportunità per le aziende agricole per integrare il proprio reddito, ma anche per i cittadini per avvicinarsi all'agricoltura, la stretta relazione tra aree urbane e rurali. Dobbiamo far capire che noi siamo sostenibili e la filiera corta e la vendita diretta siano il motore migliore da mettere in campo".

Così ad AGRICOLAE, Cristiano Fini, presidente di Cia, in occasione dell'Assemblea elettiva nazionale de la Spesa in Campagna.

"Tra le urgenze abbiamo i rincari, i costi energetici. Ho visto che il governo ha già inserito alcuni elementi in manovra, speriamo di poterne vedere i risultati direttamente sulle aziende agricole. C'è poi il problema della fauna selvatica, stiamo avendo enormi problemi e credo che vada messa in campo un'azione decisa e determinata per diminuire la pressione sulle aziende agricole e per l'incolumità dei cittadini", conclude Fini.