Studio Berkeley e Stanford: il Pianeta non ha bisogno della carne. Ma i ricercatori producono carne sintetica finanziati da Intel. Il conflitto di interessi della Scienza

Continua a stringersi il cerchio contro il consumo e la produzione di carne. L’ultimo studio internazionale, pubblicato sulla piattaforma Open Access plos.org, un progetto editoriale per pubblicazioni scientifiche, ha come titolo: “Rapid global phaseout of animal agriculture has the potential to stabilize greenhouse gas levels for 30 years and offset 68 percent of CO2 emissions this century” (La rapida eliminazione globale dell'agricoltura animale ha il potenziale per stabilizzare i livelli di gas serra per 30 anni e compensare il 68% delle emissioni di CO2 di questo secolo). Il saggio è stato presentato da un team composto da ricercatori dell’Università della California a Berkeley e della Stanford University guidato da Micheal Eisen e Patrick Brown.

Lo studio afferma che “anche in assenza di altre riduzioni delle emissioni, cali persistenti dei livelli atmosferici di metano e protossido di azoto e un accumulo più lento di anidride carbonica, a seguito di un'eliminazione graduale della produzione animale, avrebbero, fino alla fine del secolo, lo stesso effetto cumulativo sul potenziale di riscaldamento dell'atmosfera come una riduzione di 25 gigatonnellate all'anno delle emissioni di CO2 antropogeniche, fornendo la metà delle riduzioni nette delle emissioni necessarie per limitare il riscaldamento a 2°C. L'entità e la rapidità di questi potenziali effetti dovrebbero porre la riduzione o l'eliminazione dell'agricoltura animale in prima linea nelle strategie per evitare disastrosi cambiamenti climatici”.

Eisen e Brown affermano che sospendere la produzione di carne dovrebbe essere una priorità e che porterebbe ad una conversione di 800 miliardi di tonnellate di anidride carbonica in foreste, prati, boschi e biomassa cancellando i terreni messi a pascolo. In questo caso però si porrebbe il problema del reperimento delle proteine, mattoni fondamentali per il fabbisogno nutrizionale umano che dovrebbero venire sostituite da soluzioni alternative caratterizzate da proprietà nutritive e sensoriali paragonabili alla carne. Per mantenere valida l’ipotesi di base i due scienziati mantengono ferme alcune variabili: “che le emissioni non agricole rimangano costanti; che il cibo proveniente dal bestiame sia sostituito da una dieta diversificata a base vegetale; e che, quando la terra viene sottratta alla produzione zootecnica, la conversione della CO2 atmosferica in biomassa terrestre avvenga linearmente nei successivi trent'anni”.

Lo studio arriva ad affermare che “Sebbene attualmente i prodotti animali forniscano, secondo i dati più recenti di FAOSTAT, il 18% delle calorie, il 40% delle proteine e il 45% dei grassi nell'approvvigionamento alimentare umano, non sono necessari per nutrire la popolazione mondiale”.

Nonostante le due università di provenienza, i due coordinatori soffrono di alcuni conflitti di interesse che emergono effettuando una ricerca sulle loro attività secondarie. La piattaforma PLOS è stata fondata proprio da Patrick Brown e da Michael Eisen ed ha ricevuto fondi per 9 milioni di dollari dalla Gordon and Betty Moore Foundation nel momento della sua creazione. La Fondazione Moore è nata dall’imprenditore americano che ha fondato il colosso elettronico INTEL ed è tra i partner della WBCSD, il World Business Council for Sustainable Development, piattaforma che raggruppa le maggiori multinazionali nei settori alimentare, farmaceutico, chimico e del bio-tech.

WBCSD è alla base degli studi EAT che ipotizzano la nascita di una dieta unica universale, sorta di dittatura alimentare, che sia sostenibile e sana, ma che nega totalmente la libertà di scelta dei consumatori e che di fatto cancella le culture alimentari del pianeta attraverso una sempre minore alimentazione animale. Proprio su questo punto c’è l’altro grande conflitto di interessi dello studio presentato da Berkeley-Stanford: Patrick Brown è infatti il fondatore di Impossible Foods, compagnia americana nata nel 2011 che ha come obiettivo “ripristinare la biodiversità e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici trasformando il sistema alimentare globale. Per fare questo, produciamo carne, pesce e latticini dalle piante deliziosi, nutrienti, convenienti e sostenibili”. Attualmente l’azienda produce hamburger distribuiti di diversi paesi nel mondo, salsicce, sempre prodotto con materiali di origine vegetale, ma anche chicken nuggets e polpette. Il sapore simile alle proteine di origine animale proviene dall’Heme, una molecola prodotta attraverso un’operazione di ingegneria genetica: l’heme estratto dalla soia viene modificato a livello di DNA e inserito in un lievito geneticamente modificato.

