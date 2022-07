Tabacco, Coldiretti. Freni (Mef): Filiera ed economia importante per il nostro paese, da difendere concretamente. VIDEOINTERVISTA

La filiera del tabacco è importante, importantissima per l'Italia. È un'economia di filiera strutturata, frutto di anni, direi di decenni di lavoro. Difenderla in Europa non è un'opzione, è un dovere. Difenderla in Europa vuol dire proteggere un'economia di filiera dagli appetiti di altri Paesi europei, giacché tutto ciò che si fa in Italia si potrebbe fare in altri Paesi a costi probabilmente minori, con una perdita di occupazione per l'Italia, con una perdita di un'industria per l'Italia. Quella bandierina italiana che vediamo sui pacchetti delle Iqos non dobbiamo soltanto compiacerci di vederla, ma dobbiamo difenderla concretamente tutti i giorni."

Così ad AGRICOLAE Federico Freni, Sottosegretario Economia e Finanza, a margine dell’incontro organizzato da Coldiretti con Philip Morris Italia, in cui è stato siglato l’accordo annuale di filiera per garantire la continuità degli investimenti sul tabacco italiano.