Tabacco, Romano (Confagricoltura): firma BAT-MASAF rafforza investimenti al Sud, Umbria e Veneto. VIDEOINTERVISTA

"Era da tempo che aspettavamo un'occasione di questo genere, vorremmo mantenere solidi gli investimenti sui territori, in particolare in alcune zone del sud del casertano, per assicurare il mantenimento non solo dei posti di lavoro ma anche delle aziende tabacchi. Queste ultime molto hanno investito e stanno investendo in mezzi tecnici e innovazione per innalzare il livello di sostenibilità. Inoltre questo accordo non è solo limitato al Sud, ma anche all'Umbria e al Veneto, realtà altrettanto importanti, che per noi sono fondamentali per il mantenimento dell'occupazione e degli investimenti".

Così ad AGRICOLAE Pina Romano, di Confagricoltura, in occasione della Firma protocollo d’intesa su investimenti e digitalizzazione nella filiera tabacchicola tra MASAF e BAT Italia in programma oggi al ministero.