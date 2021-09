Tavolo Partenariato Pac, ecco il pacchetto dei documenti Mipaaf. Pausa di riflessione operatori per il via libera

Le organizzazioni agricole si prendono una pausa di riflessione per dare l'ok al documento predisposto dal Mipaaf sull'attuazione della Pac e discusso nel corso del tavolo di partenariato dell'8 settembre in collegamento con oltre 130 attori coinvolti.

Nonostante il ministero delle Politiche agricole abbia sondato la disponibilità delle organizzazioni agricole di dare il placet al documento, per ora non c'è stato ancora il via libera definitivo.

Tra i temi su cui si è posto il focus i sette eco-schemi che in alcuni casi sposterebbero interesse dal Nord al Sud.

Una metodologia che descriva il percorso per la individuazione delle esigenze (fabbisogni).

• Una proposta di esigenze, per obiettivo generale ed obiettivo specifico.

• Un percorso con i soggetti coinvolti nella programmazione dal punto di visto tecnico- politico (attuali Autorità di Gestione)

• Consultazione del Tavolo di partenariato e definizione di un quadro condiviso.

Le esigenze esprimono un potenziale ambito di intervento della PAC (o altri ambiti di politica) identificate sulla base del percorso fatto e delle raccomandazione della CE

- Le esigenze non individuano gli strumenti che potranno/dovranno essere attivati

- La validazione e la prioritizzazione delle esigenze sono parte del percorso, possono essere riviste nel corso del processo di programmazione (es. progressivi approfondimenti, elementi di valutazione, osservazioni CE, nuovi scenari, ...)

- Le esigenze volutamente non approfondiscono specificità territoriali e settoriali, ma si intendono da riportare per rilevanza lungo le fasce altimetriche (pianura, collina, montagna)

Raccolta dell’espressione del Tavolo con contributi singoli sul portale della Rete Rurale

Strategiche: si pongono alla base della strategia e dovrebbero implicare sia azioni specifiche sia approcci complessivi che interessino anche altre esigenze in modo sinergico.

Qualificanti: riguardano ambiti di intervento abilitanti, quando non indispensabili, per rendere efficaci le risposte agli altri fabbisogni, in particolare a quelli strategici.

Complementari: si riferiscono ad ambiti di intervento che completano sinergicamente le esigenze strategiche; non si tratta tecnicamente di un rango meno rilevante, ma solo più specifico.

Marginali: per incrementare l’efficacia del processo, a seguito dell’analisi della distribuzione delle preferenze, le priorità a cui sarà assegnato un punteggio al di sotto di una certa soglia, verranno considerate di minima rilevanza rispetto al Piano Strategico Nazionale.

1. RIDURRE IMPIEGO ANTIMICROBICI IN ZOOTECNIA (Eco-1)

2. DIFFONDERE AGRICOLTURA BIOLOGICA (Eco-2)

3. RIDURRE USO/RISCHIO PRODOTTI FITOSANITARI (Eco-3)

4. CONTRASTARE DEGRADO DEL SUOLO (Eco-4)

5. CONSERVARE PRATI E PASCOLI (Eco-5)

6. AUMENTARE IL CARBON STOCK DEI SUOLI (Eco-6)

7. TUTELARE LA BIODIVERSITÀ E IL PAESAGGIO (Eco-7)

ECO-SCHEMI:

Eco-1: PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL FARMACO VETERINARIO RAZIONALE Pagamento/UBA per:

• riduzione impiego antimicrobici sotto soglia Misurazione del quantitativo di farmaco utilizzato per animale (D.D.D. - Defined Daily Dose - consumo medio capo/anno), monitoraggio dei consumi di antimicrobici in allevamento attraverso la verifica nel sistema Classyfarm del posizionamento (benchmark) rispetto alla mediana regionale dell'anno precedente: 1) allevamenti con DDD annui uguali o inferiori alla mediana regionale (con tolleranza di + 0,5 DDD) oppure: 2) allevamenti con DDD superiori alla mediana regionale, per i quali si è registrato, negli ultimi 2 anni consecutivi presi a riferimento, un calo dei consumi di antimicrobici rispetto all'annoprecedente (di almeno 0,5 DDD)

OBIETTIVO STRATEGICO Ridurre impiego antimicrobici in zootecnia

LEGAME CON ESIGENZE E 3.13

ELEMENTI CONDIZIONALITA’ CGO 14-15-16

STRUMENTO CONTROLLO Classyfarm

La misurazione può essere effettuata valutando i consumi di antimicrobici nel singolo allevamento in base alla biomassa totale (consumo medio distribuito sul peso complessivo degli animali presenti in azienda) o per singole categorie. Quest'ultimo dato è più preciso e consente di differenziare su quali categorie di animali si concentrano i consumi, però presuppone la scelta, da parte del veterinario consulente aziendale, di specificare questo dato in fase di prescrizione o di autorizzazione all'utilizzo. Si ritiene preferibile prevedere questa modalità di misurazione, inserendo come prerequisito l'indicazione della categoria da parte del veterinario

TARGET Bovini latte (vitelli inclusi), bovini da carne, bufalini, suini, ovicaprini

VARIANTI DA APPROFONDIRE Premio «pascolo»

Eco-2: PREMIO PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA RAZIONALE Premio incentivante/ha per SAU condotta in Agricoltura Biologica (conversione + mantenimento) - PAGAMENTO PER SERVIZI ECOSISTEMICI

OBIETTIVO STRATEGICO Diffondere l’agricoltura biologica

LEGAME CON ESIGENZE E 1.10, E 2.6, E 3.9

ELEMENTI CONDIZIONALITA’ ----

STRUMENTO CONTROLLO Certificato Conformità rilasciato da OdC

TARGET Tutte le tipologie colturali verso obiettivi F2F: 2.8 - 3.2 Mha

VARIANTI DA APPROFONDIRE • Premio per SAU in N.2000

• Premio per SAU in ZVN

• Pagamento per mantenimento/conversione

Eco-3: PREMIO PER LA PRODUZIONE INTEGRATA RAZIONALE Premio incentivante/ha per SAU finalizzato a ridurre uso/rischio prodotti fitosanitari - diffondere sistemi rafforzati di sostenibilità basati sulla Produzione integrata e l’agricoltura di precisione. PAGAMENTO PER SERVIZI ECOSISTEMICI

OBIETTIVO STRATEGICO RIDURRE USO/RISCHIO PRODOTTI FITOSANITARI

LEGAME CON ESIGENZE E 2.5, E 2.8, E 2.14, E 3.13

ELEMENTI CONDIZIONALITA’ --

STRUMENTO CONTROLLO SIAN - Certificazione SQNPI - Certificato Conformità ACA rilasciato da OdC

TARGET Tutte le tipologie colturali: 1,5 Mha

VARIANTI DA APPROFONDIRE • Premio per SAU in N.2000

• Premio per SAU in ZVN

Eco-4: PREMIO INERBIMENTO COLTURE PERMANENTI RAZIONALE Contrastare degrado del suolo - inerbimento colture permanenti. Impegno di assicurare la copertura erbacea, naturale o artificiale, degli interfilari o dell’intera superficie a colture permanenti specializzate (vigneti, oliveti, frutteti)

OBIETTIVO STRATEGICO CONTRASTARE DEGRADO SUOLO LEGAME CON ESIGENZE OS.4 E2.1. Conservare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni

OS.5 E2.12. Conservazione e ripristino di fertilità, struttura e qualità del suolo

ELEMENTI CONDIZIONALITA’ BCAA7 Copertura minima del suolo nel periodo e nelle zone più sensibili

STRUMENTO CONTROLLO Monitoring con dati Sentinel. Possibile integrazione controlli con foto georiferite (Geotag)

TARGET Colture permanenti: 1,4 Mha

VARIANTI DA APPROFONDIRE • Premio per Agricoltura di precisione

• Premio per Aree svantaggiate e montane / aree a maggiore rischio erosivo

Eco-5: PREMIO GESTIONE SOSTENIBILE PASCOLI E PRATI PERMANENTI RAZIONALE Adozione di un Piano aziendale di gestione delle superfici destinate a prato permanente (non avvicendato), prato-pascolo e pascolo (PGPA).

OBIETTIVO STRATEGICO GESTIONE SOSTENIBILE PRATI E PASCOLI

LEGAME CON ESIGENZE OS.6 E2.8 Favorire la conservazione della biodiversità naturale

OS.6 E2.10 Sostegno e sviluppo dell’agricoltura nelle aree protette

ELEMENTI CONDIZIONALITA’ BCAA 1 Mantenimento dei prati permanenti

BCAA 10 Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti Natura 2000

STRUMENTO CONTROLLO In corso approfondimento TARGET 0,5 Mha VARIANTI DA APPROFONDIRE Premio per zootecnia di precisione

Premio per SAU in N.2000

Eco-6: PREMIO AVVICENDAMENTO COLTURALE RAZIONALE Coltivazione di colture annuali o pluriennali (esempio leguminose) quale successione di colture principali; ammessa anche la consociazione mediante trasemina di colture leguminose pluriennali o annuali riseminanti su coltura principale

OBIETTIVO STRATEGICO AUMENTO DEL CARBON STOCK

LEGAME CON ESIGENZE OS.4 E2.2: Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

OS.5 E2.11: Conservazione e ripristino della fertilità del suolo

ELEMENTI CONDIZIONALITA’ BCAA 7 Copertura minima del suolo nel periodo e nelle zone più sensibili

BCAA 8 Rotazione e Diversificazione delle colture

BCAA 3 Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

STRUMENTO CONTROLLO Monitoring (con dati Sentinel)

TARGET 4,2 Mha

VARIANTI DA APPROFONDIRE • Premio per Agricoltura di precisione

Eco-7: INCREMENTO SUPERFICI ED ELEMENTI NON PRODUTTIVI A TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ RAZIONALE Creazione/mantenimento di copertura vegetale erbacea anche spontanea e divieto di ogni operazione colturale nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio, aggiuntiva rispetto alla percentuale minima prevista dalla condizionalità. Definizione estensione minima di ogni appezzamento

OBIETTIVO STRATEGICO TUTELA DELLA BIODIVERSITA’, DEGLI IMPOLLINATORI E DEL PAESAGGIO

LEGAME CON ESIGENZE OS.6 E2.8: Favorire la conservazione della biodiversità naturale

ELEMENTI CONDIZIONALITA’ BCAA 9: Percentuale minima della superficie agricola destinata a elementi o zone non produttive

Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

STRUMENTO CONTROLLO Monitoring con dati Sentinel. Possibile integrazione dei controlli con foto georiferite (Geotag)

TARGET 0,2/0,5 MHa

VARIANTI DA APPROFONDIRE • Premio in aree N.2000

• Premio in aree svantaggiate e montane

PAGAMENTI AGRO-AMBIENTALI PSR e OCM: SCELTE DA FARE

Condizionalità

Eco-schema

Pagamenti ACA

• PSR

• OCM

Livello di impegno ambientale

Beneficiari e superfici

• M.10: 1.5 Mha - 65k beneficiari

• M.11: 1.3 Mha - 30k beneficiari

• OCM: 100k ha SOI ACA

TOT SOI ACA 2014-2020 < 3 Mha

• Complementarietà e sinergia con gli Eco-schemi

• Complementarietà e sinergia PSR/OCM

• Livello di dettaglio territoriale degli impegni e dei premi

• Semplificazione e codifica univoca

• Azioni collettive e ruolo degli attori territoriali

ARCHITETTURA VERDE: ALTRI STRUMENTI STRATEGICI

• Investimenti verdi materiali e immateriali

Il sostegno agli investimenti produttivi, in aggiunta a quello agli investimenti non-produttivi (per definizione, investimenti a scopo ambientale), dovrà garantire che la transizione ecologica del settore primario avvenga anche attraverso l’opportuno ammodernamento di strutture, macchinari e attrezzature

• AKIS e Cooperazione

Elementi essenziali dell’Architettura verde sono anche tutte le misure del sistema dell’innovazione (PSR/OCM).

Formazione e consulenza risultano fondamentali per garantire che nel proprio percorso verso la transizione ecologica

ogni beneficiario sia accompagnato da un’adeguata azione di supporto. Cooperazione necessaria per mettere a

disposizione nuova conoscenza e innovazione tra i beneficiari e per favorire la diffusione di azioni ambientali collettive

• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il collegato Fondo complementare rappresentano un'occasione unica per consentire al sistema agricolo, agroalimentare e forestale di esprimere il contributo al rilancio economico del Paese, in particolare al processo di transizione verde. In quest’ottica, gli interventi previsti costituiscono un elemento aggiuntivo e strategico dell’Architettura verde.

