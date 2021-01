Tecniche di miglioramento genetico, Rolfi (Reg. Lombardia): Diverse da ogm, chi fa confronti ragiona in modo ideologico

"La sostenibilità in agricoltura non si ottiene con l'ideologia, ma con il pragmatismo e l'innovazione. La ricerca scientifica ha fatto passi da gigante in ambito genetico. Confondere le 'New Breeding Techniques' con gli Ogm, come fanno alcune sigle ambientaliste, significa volere generare confusione attraverso scorciatoie ideologiche". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in merito al manifesto di alcune associazioni ambientaliste contro le Nbt, le tecniche di miglioramento genetico che permettono di far progredire le colture rendendole produttive, resistenti alle malattie e ai parassiti o agli effetti dei cambiamenti climatici.

