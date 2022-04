FierAvicola, Poultry Forum, Apolito (Coldiretti): filiera va protetta con principio di reciprocità e con una mangimistica 100% italiana

"La parola filiera é la chiave e la combinazione tra pandemia, crisi dei prezzi e guerra conferma quanto questa sia fondamentale. Dunque serve un ripensamento, non autarchico, ma legato alla reciprocitá, così da evitare la concorrenza sleale. Servono filiere più forti e quella avicola é un modello. Serve però allungarla, creando una mangimistica 100% italiana, recuperando i terreni abbandonati nel tempo. Dobbiamo costruire un pezzo di futuro recuperando 1 milione di ettari, lasciati per he non remunerativi. Parleremo di contratti di filiera, strumento anche per la transizione ecologica, che per noi significa trasformare le aziende. Dobbiamo evitare il cibo sintetico, che in campo avicolo é già la realtà e che sarebbe la morte delle filiere. Per questo dovremo sfruttare anche le risorse che il Pnrr ha messo a disposizione".

Così Alessandro Apolito, Coldiretti, in occasione della presentazione di FierAvicola Poultry Forum, evento in programma all'Expo Centre di Rimini dal 4 al 6 maggio.