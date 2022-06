Torna il “cortile dei bambini”: bimbi non vedenti e rifugiati ucraini incontrano papa francesco. Confagricoltura e onlus senior partner dell’iniziativa

Sabato 4 giugno torna, dopo due anni di pausa, il “Cortile dei Bambini”, l’iniziativa promossa dal “Cortile dei Gentili” che ogni anno porta da Papa Francesco bambini che vivono in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. Il Santo Padre, quest’anno, riceverà – alle ore 12.00 – nel suggestivo Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico, all’interno della Città del Vaticano, circa 160 ragazzi che frequentano il Sant’Alessio – Margherita di Savoia di Roma: molti di loro, infatti, sono non vedenti, ipovedenti, o con altre disabilità visive, fisiche o cognitive. Saranno accompagnati dai loro amici e compagni di classe, proprio perché l’obiettivo del “Cortile dei Gentili”, con questa 8a edizione, è promuovere l’integrazione, l’inclusione e lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi.

L’iniziativa si configura non solo come un evento, ma come un percorso pedagogico ed educativo, che continua per tutto il corso dell’anno, con attività preparatorie e momenti di incontro e condivisione. Grazie alla preziosa collaborazione e all’intervento di Confagricoltura, infatti, è stato realizzato presso il Sant’Alessio - MdS un giardino sensoriale a disposizione dei bambini e delle loro famiglie. Il “Giardino Invisibile” – progettato dall’architetto Eleonora Ghezzi con il sostegno della Onlus Senior - L’Età della Saggezza - è un’area di circa un ettaro nel parco della struttura che offre esperienze tattili, olfattive e sonore. In questo luogo a misura di bambino, la disabilità cessa di essere un limite; lì, infatti, guidati dai loro insegnanti ed educatori, i bambini del Sant’Alessio - MdS e delle scuole limitrofe, imparano a conoscere ed accettare sé stessi, il mondo e gli altri.

L’invito rivolto ad adulti e bambini è di imparare a guardare il mondo con gli occhi del cuore, oltre i limiti di ogni pregiudizio e apparenza superficiale, con spirito di solidarietà e apertura verso l’altro: proprio per questo parteciperanno all’incontro con il Papa anche alcuni bambini rifugiati, provenienti dall’Ucraina e accolti a Roma dalla Chiesa di S. Sofia.

Si ringrazia la Guardia di Finanzae i suoi atleti delle Fiamme Gialle – che hanno scelto di sostenere e accompagnare il “Cortile dei Gentili” e tutti i bambini in questo viaggio così significativo – e Autogrill, che ha collaborato all’organizzazione del pranzo.

Il “Cortile dei Gentili” è un dipartimento del Pontificio Consiglio della Cultura, fondato dal Cardinale Gianfranco Ravasi per promuovere il dialogo tra credenti e non credenti. Il “Cortile dei Bambini” si inserisce tra i progetti dedicati ai più piccoli per trasmettere e costruire insieme a loro i valori fondamentali di amicizia, solidarietà, bellezza e amore.

Quella del 2022 è 8a edizione; dal 2013, infatti, il “Cortile dei Gentili” porta in Vaticano centinaia di piccoli in condizioni svantaggiate; tra i partecipanti alle scorse edizioni, per esempio, i ragazzi colpiti dal crollo del Ponte Morandi di Genova, i bambini provenienti delle grandi periferie di Milano e Roma, i piccoli migranti, gli studenti a rischio di dispersione scolastica, i figli dei carcerati e i bambini delle città del Centro Italia colpite dal sisma.

L'Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia è una storica istituzione fondata da Pio IX che, da oltre 150 anni, realizza attività volte all'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti, anche con minorazioni aggiuntive, attraverso interventi abilitativi e ri-abilitativi, nei settori della salute, dell’educazione, dell’occupazione e dei servizi sociali, in tutta la Regione Lazio e presso le 3 sedi dall’ASP di Roma, Frosinone e Latina.

Confagricoltura è la più antica Organizzazione di tutela e di rappresentanza delle imprese agricole e la prima per numero di imprese agricole assuntrici di manodopera. Alla base dell’azione sindacale c’è il sistema di valori – definiti dal Codice Etico di Confagricoltura – che anche le aziende associate devono far proprio e rispettare, perché indicano l’identità associativa della Confederazione.

Il valore aggiunto di Confagricoltura è la sua ramificata rete professionale su tutto il territorio nazionale, impegnata con una strategia condivisa per dare alle imprese associate tutela, informazione di settore e servizi di qualità e innovativi. Ha anche una sede a Bruxelles ed è attiva in tutte le principali sedi istituzionali, nazionali e internazionali.

Senior L’Età della Saggezza ONLUS è stata costituita nel 2007 con la finalità di svolgere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a tutela delle persone - in particolare gli anziani – che vivono in condizioni di disagio economico, sociale e di salute. Senior negli anni ha collaborato a numerosi progetti con importanti partner quali Confagricoltura, Reale Foundation, Fondazione Policlinico Gemelli, UNHCR, Dynamo Camp, Rotary Club, solo per citarne alcuni.

Per l'iniziativa “Cortile dei Bambini”, Senior ha avviato nel 2021 una collaborazione con il Sant'Alessio – MdS, realizzando il progetto "Il giardino invisibile" un percorso sensoriale inaugurato il 13 dicembre 2021.