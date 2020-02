TURISMO, CALABRIA PROTAGONISTA DELLA CICLO VIA APPENNINICA AL CIBÒ SO GOOD

Un percorso, quello dell'Appennino Bike Tour, che vedrà protagonista anche la Calabria. All'incontro, infatti, erano presenti il Sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno e il Sindaco di Aprigliano, Alessandro Porco: "Siamo molto soddisfatti- dichiarano i due Sindaci in una nota- della grande attenzione che la Ministra, Teresa Bellanova, ha posto verso questa iniziativa, un'attenzione che si traduce nella presenza del MIPAAF a CIBò! So Good, iniziativa in programma a Bologna dal 20 al 23 marzo 2023. Sarà il momento in cui le nostre realtà, come ad esempio l'Accademia del Peperoncino di Diamante, porteranno le meravigliose tipicità calabresi all'ombra della Torre degli Asinelli per un importante momento di incontro e confronto con tante realtà culinarie provenienti da tutta Italia. La valorizzazione dei prodotti tipici delle aree interne-concludono- rappresenta una grande opportunità anche per l'economia dei piccoli paesi che possono farsi conoscere e, quindi, ampliare la loro offerta turistica”.

