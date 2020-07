TURISMO, CENTINAIO: FRANCESCHINI ASCOLTI TO E AGENZIE O FACCIA SILENZIO

"Preferiamo, ed è tutto dire, il Franceschini silenzioso ed assente a quello che farnetica sul turismo, parlando di turisti che"vogliono la wi-fi, la banda larga". Almeno il primo non commette danni, non attira su di sè le ire di chi lavora con e per il turismo, di quelle migliaia di operatori che attendevano competenza, soluzioni e finanziamenti dal Governo e invece si ritrovano chiacchiere da bar e qualche mancetta. Forse Franceschini non sa che il capillare sistema dei tour operator e delle agenzie di viaggio rappresenta esperienza e capacità nell'assemblare la proposta turistica che non possono e non devono essere sacrificate da una digitalizzazione vuota e sensa alcun significato. Sveglia, ministro, c'è un settore che lei ha abbandonato che non chiede favori ma capacita ed ascolto; trovi modo e tempo per interessarsene, ne va del futuro di tante imprese. Se proprio non riesce può sempre lasciare lavorare chi ne sa più di lei e che tiene alla eccellenze italiane".

