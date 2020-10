Turismo Verde Cia, Bellanova: aree interne strategiche per agricoltura, agroalimentare e accoglienza. Multifunzionalità chiave di volta

“Sono convinta che il turismo verde e l’agricoltura multifunzionale siano importanti per ripensare le aree interne e invertire la tendenza all’abbandono che ha reso più fragili intere porzioni del nostro territorio.

Quelle aree per decenni hanno rappresentato in gran parte il cuore agricolo del nostro Paese, e oggi ci lanciano una sfida: ripensarle in un’ottica di cura dei luoghi, tutela del paesaggio, nuova agricoltura, nuova economia. Perché accada, devono divenire centrali nella strategia di futuro che ci diamo come sistema-paese, e possono essere una scommessa importante anche per l’occupazione femminile e le nuove generazioni. Bene ha fatto Turismo Verde_Cia a metterle oggi al centro dell’Assemblea nazionale che ha scelto di darsi come tema il rilancio delle aree interne, il turismo verde, l’agricoltura multifunzionale”.

Così la Ministra Teresa Bellanova in occasione dell'assemblea annuale di Turismo Verde, l’Associazione agrituristica di Cia-Agricoltori Italiani, che raccoglie circa 4mila 500 agriturismi diffusi sull’intero territorio nazionale.

“Non a caso”, prosegue Bellanova, “proprio il tema aree interne è presente in modo significativo nella nostra Strategia nazionale per il Sistema agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca e dell’acquacoltura e assume come obiettivi la resilienza e vitalità dei territori rurali, per un lavoro condiviso con altri Ministeri sullo specifico dei borghi rurali e sulla banda larga in tutte le aree comprese quelle a fallimento di mercato. Sostenibilità, tutela dell’ambiente, salvaguardia del paesaggio e della biodiversità, cultura dei luoghi possono tutti essere elementi fondanti un progetto di futuro in cui settore agricolo e filiera alimentare possono e devono giocare un ruolo determinante. Migliorare la vita delle comunità e garantire un futuro alle nuove generazioni passa anche da qui", ha concluso Teresa Bellanova.